O Kaju, em Coimbra, serve brunch e pratos orientais sem hora marcada

Às propostas clássicas de brunch, como tostas, ovos e panquecas, o Kaju alia sabores asiáticos, sobremesas e outras opções, inclusive, veganas. Fica na Baixa de Coimbra, aberto a todos - até a animais de estimação.

A fachada do edifício é verde menta, a esplanada tem mesas e cadeiras a condizer e, no interior, dominam os tons claros, das madeiras à palhinha, passando pelas peças decorativas em macramé. As plantas ajudam a compor o cenário, inspirado nos ambientes de Bali, na Indonésia, e de outros países asiáticos – uma influência que se estende aos pratos, como explicam Tiago de Carvalho e Juliana Rodrigues. São eles os responsáveis pelo Kaju – Brunch Restaurant, inaugurado no verão passado, na Rua Visconde da Luz, em Coimbra.

A especialidade já se adivinha: é o brunch, cruzamento entre pequeno-almoço e almoço que, ali, vai para a mesa a qualquer hora. Escolhe-se de uma lista extensa e variada, com sugestões preparadas no momento e a pensar em todos os tipos de público, das crianças às pessoas veganas. Esta é, aliás, uma casa assumidamente inclusiva e pet-friendly (os animais só têm de estar com trela curta).





Na carta não faltam propostas clássicas de brunch, como tostas, ovos, panquecas ou bagels. Mas essas sugestões surgem lado a lado com pratos mais orientais, como pad thai (noodles de arroz, camarão ou frango, ovo, legumes, rebentos de soja, amendoim, coentros e malagueta), nasi goreng (arroz basmati, legumes salteados em gengibre, ovo, amendoim e malagueta) ou a bowl de caril.

A oferta acusa claras influências do Mundo: há tacos, hambúrgueres e shakshuka (creme de tomate, pimentos confitados, ovo escalfado, queijo feta e coentros, com pão de cereais). Sobremesas também. E, para acompanhar, bebidas frias e quentes, do café de especialidade aos sumos naturais, smoothies ou cocktails.





Para perceber como tudo começou, há que recuar a 2019, quando Tiago e Juliana abriram O Croisant – Brunch Restaurant, na vizinha Praça 8 de Maio. O negócio, que dava especial atenção aos croissants, doces e salgados, foi evoluindo e a procura aumentando, ao ponto de haver filas. “Já não tínhamos capacidade para crescer e, com a quantidade de pratos que queríamos trazer à cidade, só criando outro projeto”, lembra ele.

O casal resolveu, então, criar um segundo restaurante de brunch, com um perfil diferente. Assim nasceu o Kaju, que prima pela atenção ao detalhe: os pacotes de açúcar, personalizados, exibem mensagens motivacionais; há granola de confeção própria à venda; e vales para quem quiser oferecer uma experiência. Agora, a dupla prepara-se para inaugurar um novo espaço, em parceria com um familiar, em Leiria: deverá chamar-se Kuala e abrir portas em breve.

Kaju – Brunch Restaurant

Rua Visconde da Luz, 81, Coimbra

Tel.: 239 151 288

Das 9h às 18h30, de segunda a sexta; até às 19h, ao sábado e domingo. Não encerra.

Preço médio: 15 euros