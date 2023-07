O asiático Uddo, em Albufeira, tem novidades na carta (e muito saké)

O restaurante asiático Uddo, aberto ao público em geral no hotel Epic Sana Algarve, na Aldeia da Falésia, tem um novo menu assinado pelo chef Dhiego Silva. Para beber, além do óbvio, há mais de 20 referências de saké à disposição.

Um menu simplificado e ainda mais focado na vertente tradicional do sushi é o que os clientes do Uddo podem encontrar, esta temporada, no piso térreo do hotel Epic Sana Algarve, na Praia da Falésia. O chef de sushi Dhiego Silva introduziu novas entradas quentes, modificou a apresentação do combinado de sushi e acrescentou opções de wok e teppanyaki, o estilo japonês que usa a grelha para cozinhar.

Para comer à mão ou com faca e garfo há, a destacar, tempura de camarão com molho de sweet chili e maionese japonesa; katsu sando de wagyu com batata-doce; e bao de barriga de porco com vegetais e molho barbecue. Já o usuzukuri de atum bluefin com molho ponzu, ovas tobiko e kizami é uma boa forma de apurar o palato para o combinado de sushi. O festim inclui sashimi de toro, lírio e carapau, nigiri de carabineiro e lula, entre outras peças mais elaboradas.

A maior parte do peixe chega do mercado de Loulé, e o lírio é açoriano, revela o chef com quase uma década de experiência e que nas últimas férias viajou pela Arábia Saudita, Angola e Dubai à procura de novas inspirações. Se ainda houver espaço para sobremesa, sugere-se o cheesecake de caramelo com miso, sorbet de lichia e crumble e o fondant de matcha com gel de sakura e gelado de saké.

A bebida fermentada de arroz tem mais de duas dezenas de variedades na carta e surge com maior evidência em cocktails, alguns deles preparados num carrinho em frente aos clientes. “Queremos dar a conhecer os sakés, não só como eventuais pairings com comida, mas também como aperitivos e digestivos”, explica Énio Roque, diretor de comidas e bebidas.

Enquanto os pratos são preparados no balcão em mármore e madeira (Uddo significa “madeira” em japonês), há tempo para admirar o trabalho do arquiteto e designer de interiores Nuno Rodrigues, que apostou em grandes móveis de madeira e em detalhes no topo das colunas que lembram os leques japoneses. Cada mesa ganhou também um pequeno bonsai, símbolo da dedicação ao pormenor.