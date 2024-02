Nutella Brunch está a chegar ao InterContinental Lisbon e (quase) tudo leva creme de avelã

Para celebrar o Dia Mundial da Nutella, o InterContinental Lisbon criou um brunch temático, com cupcakes, tartes, bolas de Berlim, éclairs, panquecas e muitos outros doces enriquecidos com o famoso creme de chocolate e avelã. O evento acontece no dia 25 de fevereiro.

A 5 de fevereiro celebrou-se o Dia Mundial da Nutella, mas é no próximo dia 25, domingo, que o InterContinental Lisbon vai celebrar o creme de avelã mais conhecido do Mundo com um brunch temático onde a Nutella é o ingrediente chave de quase todos os pratos.

Entre as propostas pensadas especialmente para os amantes do chocolate estão as panquecas com banana e Nutella, e também bolo de kiwi, cupcakes, tarte de mirtilos, bolas de Berlim e eclairs de morango, tudo com um toque do dito creme.

Mas nem só de doces se faz este brunch, e para os fiéis ao habitual não faltarão também clássicos pedidos à carta, como os ovos Benedict, a juntar ainda a uma diversidade de tostas, e à live station de panquecas, waffles e crepes o InterContinantal, com uma vasta seleção de molhos e coberturas.

O brunch acontece entre as 11h30 e as 15h, e tem o valor de 38 euros por pessoa, com estacionamento incluído. As crianças até aos 12 anos (inclusive) têm um desconto de 50%. As reservas devem ser efetuadas através do 213818700 ou [email protected].