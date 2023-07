No Mini Sport, em Braga, as moelas são para saborear ao balcão (pelo menos uma vez)

É das combinações mais tipicamente portuguesas, seja ao almoço, como lanche reforçado, num jantar entre amigos ou como snack pela noite dentro. Em Braga, poucos desconhecem o Mini Sport. Uma experiência obrigatória.

Qualquer que seja a ocasião, é provável que, em Braga, a resposta vá dar ao Mini Sport, um restaurante típico no centro. E ainda que as francesinhas, as papas de sarrabulho e o bacalhau à moda do Minho sejam best-sellers, as moelas conquistam quase todos.

Servidas num prato que faz lembrar a casa da avó, a combinar com a decoração, as moelas chegam à mesa bem quentes e demolhadas num caldo líquido que dá de si apenas pelo cheiro. O aroma avinagrado será à partida denunciador do paladar que se seguirá. Em termos de textura, soma pontos numa das características mais difíceis de acertar quando se fala de moelas: são tenras. Em suma, acumulam em si todos os lados positivos deste prato sinónimo de Portugal.

E o valor deverá conquistar os indecisos. Um prato de moelas custa 2,50 euros. Por isso, esta iguaria, uma parte do sistema digestivo de alguns animais, é ideal para acompanhar um momento de refeição ou já fora de horas. Para viver a experiência de um verdadeiro tasco português, e aproveitando o ambiente informal e familiar que se vive no Mini Sport, recomendamos que o faça, pelo menos uma vez, ao balcão. De preferência, com um fino bem fresco.

O Mini Sport é um dos locais míticos da gastronomia tradicional em Braga. Com uma história que conta com alguns avanços e recuos, uma vez que já esteve fechado e reabriu, uma das datas apontadas como inicial deste negócio é 1990 – anuncia-o até a placa à entrada do espaço. Aqui, não há cerimónias no serviço, todos os clientes são tratados com simplicidade e num registo próximo. Será talvez esse o segredo – e também as moelas, claro – para uma das casas obrigatórias da cidade.

BEBIDA

O fino que nunca falha

Tal como se espera de um restaurante típico português, a escolha de um vinho da casa é segura. Ainda assim, para acompanhar o sabor intenso e levemente picante das moelas do Mini Sport, a bebida de eleição será o fino. Com a dose certa de álcool e de refrescante.