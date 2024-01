No Altis Belém, o brunch de domingo muda todas as semanas

A Cafetaria Mensagem, um dos espaços de comida e bebida do hotel de cinco estrelas Altis Belém, na zona ocidental de Lisboa, acabou de lançar um novo brunch de domingo, aberto ao público exterior. A composição da oferta muda semanalmente e o valor inclui as bebidas.



Da cozinha Michelin do restaurante Feitoria para a cozinha da Cafetaria Mensagem, o chef André Cruz apresenta, no arranque deste novo ano de 2024, uma nova versão do brunch de domingo na Cafetaria Mensagem. Trata-se de um brunch disposto em formato buffet, composto por entradas, saladas, pratos quentes e sobremesas, e em que as bebidas estão também incluídas no preço de 40 euros por pessoa.

Seja na sala interior ou na esplanada debruçada sobre a Doca do Bom Sucesso, é possível provar uma seleção de entradas e saladas, como queijos e enchidos nacionais, salmão fumado com alcaparras, mini-hambúrguer de frango com molho de iogurte e sopa de grão, óleo de trufa e cebolinho. Já nos pratos quentes há polvo assado com batata-doce e grelos, empada de novilho e moqueca de legumes, por exemplo.

Na estação de sobremesas, os clientes encontram ainda sobremesas como tarte de amêndoa, créme brulée de baunilha, tartelete de limão merengada ou, ainda, pannacotta de iogurte, assim como frutas da época. No preço (40 euros por adulto, 20 euros para crianças dos 6 aos 12 anos e gratuito para crianças até aos cinco anos) estão incluídos vinhos Vale das Areias, cerveja, refrigerantes, águas minerais, café, capuccino e chá.

Segundo comunicado do Altis Belém, “o menu altera todas as semanas”, para que haja sempre motivos para os clientes regressarem. À chegada, todas as pessoas recebem uma bebidas de boas-vindas, sendo que o hotel recomenda reservar previamente a experiência através do endereço de email [email protected]. O brunch de domingo está disponível entre as 12h30 e as 15h na Cafetaria Mensagem.