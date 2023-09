Neveiros: sete décadas de história de uma gelataria portuense

A Neveiros, conhecida pelos gelados de fabrico artesanal, assentes em ingredientes naturais, acaba de festejar o 73.º aniversário. Por estes dias, tem especial saída o sorvete de maracujá, que pode ser saboreado também com cookies ou croissants.

Quando se entra na gelataria Neveiros da rua Formosa, na Baixa do Porto, é-se logo seduzido pela colorida paleta de gelados e sorvetes, com sabores tão distintos como maçã verde, salame de chocolate ou limão. Mas aquele que se destaca agora é o sorvete de maracujá, bem fresco, vegano e sem glúten, descreve o gerente da Neveiros, Joel Pereira. “Trabalhamos mesmo com a fruta, cortamo-la e extraímos a polpa”, prossegue, acrescentando que se mantém a receita original, só foi melhorada a parte da cremosidade.

O sorvete de maracujá é servido em copo, cone ou em caixa, para levar e, quiçá, partilhar (a “share box” acomoda vários sabores). Quem preferir associá-lo a outras guloseimas encontra croissants para rechear com duas bolas de gelado, chantili e topping de chocolate, bem como cookies. Não faltam opções na Neveiros, que tem uma segunda loja na Praça do Bom Sucesso. Os clientes podem escolher entre 18 sabores de gelados e sorvetes feitos de forma artesanal, com ingredientes naturais, na maioria sem glúten, assinala Joel.

A Neveiros da rua Formosa, onde está a fábrica, abriu há pouco mais de um ano, e ocupa três pisos. Num deles, está exposto o carrinho com que se fazia a venda ambulante de gelados, nos primórdios da marca – criada, em 1950, por Alda Freiria. O negócio mudou de mãos , mas procura-se preservar a essência, que passa por garantir o “sabor real da fruta”, defende Joel. Este mês comemorou 73 anos, e vai aproveitando as épocas festivas para renovar a oferta, como aconteceu no São João, com o lançamento do gelado de manjericão e ananás.

A solo ou integrado num bolo

O caramelo foi dos primeiros sabores produzidos pela Neveiros, e continua a ser dos mais procurados, segundo o gerente, Joel Pereira. Pode ser apreciado a solo, com acompanhamentos ou inserido no bolo clássico gelado. Os bolos gelados estão disponíveis em versões tão distintas como brownie ou pão de ló.