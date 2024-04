Nasceu uma nova pizzaria e cafetaria junto ao Tejo e à Torre de Belém

Forest, o irmão mais novo da Vela Latina, na frente ribeirinha de Belém, funciona o dia inteiro. Além da oferta de cafetaria e pastelaria, às refeições destacam-se as pizzas artesanais em forno a lenha.

As árvores centenárias que rodeiam o edifício, a vizinhança do Jardim da Torre de Belém e os verdes espalhados pelo restaurante ajudaram a batizá-lo de Forest. Trata-se do novo e versátil espaço que nasce no antigo espaço de self service do Vela Latina, casa emblemática e ribeirinha de Belém, que tem na diversidade de oferta e horária uma das suas mais-valias. A dois passos das margens do Tejo, o Forest junta duas camadas – as de cafetaria e de restaurante – servindo-se pequenos-almoços, almoços, lanches e jantares, num espaço amplo e com generosa luz natural, que soma cerca de 190 lugares, entre interior e esplanada.

O forno a lenha, visível assim que se entra no novo restaurante, é o claro protagonista da cozinha. É deste que saem as pizzas artesanais, com uma dúzia de clássicos à escolha (a preços democráticos, a partir dos 11€), como é o caso da Margherita, Marinara, Diavola, Quatro Queijos ou a da casa, a Forest, que junta mozarela fior di latte, pistacho, mortadella e lascas de parmesão.

A Itália continua a ser a principal inspiração para os almoços e jantares, em petiscos e pratos como as bruschettas (a de burrata e presunto de Parma ou a clássica, com tomate, alho, orégãos e manjericão, entre os 4,50 e os 5€), o carpaccio de novilho com rúcula, parmesão e creme de vinagre balsâmico (14€), focaccias ou as saladas da casa (são cinco, à base de frango, salmão fumado, atum ou camarão, por exemplo, entre os 12 e os 14€).

Nas massas, as propostas amparam-se também nas tradicionais (carbonaras, lasanhas e bolonhesas, entre outras) e algumas versões menos óbvias, como é o caso do esparguete com camarão à Bulhão Pato (14€). A especialidade da casa é o bife à parmigiana (18€), o tradicional bife panado à milanesa com molho de tomate e parmesão. Nas despedidas, entram o tiramisù, a panacota de frutos vermelhos ou o affogato (café servido em cima de uma bola de gelado de baunilha, ideal para os dias mais quentes que chegarão em breve).

Da zona de cafetaria, que pisca o olho ao legado do antigo Vella Caffe que aqui existia, ao longo do dia saem sandes variadas, artigos de pastelaria, saladas, pratos leves, pizza à fatia e mini calzones, sopas do dia e outras sugestões. Este é, de resto, um espaço “que marcou tantas gerações”, explica Viviane Leote, uma das sócias do grupo Vela Latina. “O novo restaurante vive da luz, do verde, e de uma envolvência única com vista para a Torre de Belém”, acrescenta a mesma responsável.

Forest. Doca do Bom Sucesso, Lisboa. Tel.: 213017118. Web: instagram.com/forest.lx. Das 8h às 24h, todos os dias. Preço: pizas em forno a lenha desde onze euros; vinho a copo a quatro euros.