Na nova loja Simplesmente Bolo, em Viseu, há doces nórdicos e pão de fermentação lenta

Há um par de anos, Ana Marques abriu a primeira loja da Simplesmente Bolo, com bolos caseiros, no centro de Viseu. Agora, inaugurou novo espaço, também dedicado à produção artesanal, mas maior, e com outras propostas. Há pão de fermentação lenta, café de especialidade e doces do norte da Europa.

A loja mais recente, localizada na Rua Silva Gaio, bem perto da morada original, inspira-se em duas filosofias de países nórdicos: o hygge, da Dinamarca, que associa a felicidade a momentos de aconchego e bem-estar; e o fika, da Suécia, uma pausa para socializar entre bolo e café. Por isso, não admira que da ementa constem doces característicos daquelas latitudes.

Entre as propostas contam-se ainda bolos tradicionais, pão de fermentação lenta, gelados artesanais, café de especialidade e demais bebidas, não esquecendo as sopas, tostas e saladas. Nos dias úteis, são servidos menus de almoço. E outras novidades deverão chegar, em breve, àquele espaço com balcão à janela, voltado para a Porta do Soar, zona lounge e uma mesa comprida, que se quer comunitária.

A Simplesmente Bolo dirige-se a pessoas com “paixão pelo slow living e por saborear os pequenos prazeres da vida”, diz a fundadora, citada em comunicado. Ana Marques começou por trabalhar na área da psicologia, noutra cidade, até que decidiu voltar a Viseu e começar um negócio que refletisse o seu gosto por bolos acabados de fazer. Na base de tudo, a memória das tardes de infância passadas a ver a tia desenvolver as suas receitas.