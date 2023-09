Loucos Anos 20 inspiram nova coleção doce da Brigadeirando

Quatro novos sabores de brigadeiro, bolos, charlotes, uma tarte especial e tabletes de chocolate compõem a Nobres Folias, coleção de outono da pâtisserie lisboeta.

Nobres Folias é a nova coleção de doces da Brigadeirando, inspirada nos Loucos Anos 20. Em comunicado, Carolina Henke, fundadora da marca que nasceu há 8 anos em Lisboa, diz que “o objetivo desta coleção de outono era sair do óbvio, desmarcar as novas sugestões de doces da estação do ano, trazer cor e movimento que se tornaram essenciais para mim e para a marca”.

A marca lança duas coleções por ano, à semelhança das coleções de moda, mas apresenta ainda novidades mensais e edições cápsula no Natal e Páscoa.





Nobres Folias é composta por cinco mini bolos com nomes de rainhas; três charlotes – vegana de cenoura com chocolate, milho com goiabada, e chocolate com brûlée -; uma tarte especial de café; um pack de três tabletes de chocolate e quatro novos sabores de brigadeiro: baunilha, café, abóbora com côco e lótus biscoff.









Os bolos distinguem-se pela decoração, já que os sabores são à escolha do cliente. O clássico de chocolate com recheio de brigadeiro tradicional, de caramelo salgado, ou amendoim e pralinê; o bolo de cenoura com recheio de brigadeiro tradicional; o de baunilha com recheio de brigadeiro de caramelo salgado; o de coco com recheio de brigadeiro de abóbora com coco; ou o bolo de maçã com recheio de brigadeiro de baunilha, são algumas das opções.

A nova coleção já está à venda online, e também, nas lojas físicas da Brigadeirando: LX Factory e na Viplant, em Oeiras. A marca estará presente no Market Stylista- Maria Guedes neste fim de semana e 25 e 26 de

novembro.