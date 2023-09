Janette Experience: petiscar em frente ao mar, em Vila Nova de Gaia

Uma carta que acompanha os vários momentos do dia e uma política pet-friendly são dois dos atrativos do Janette Experience, um restaurante recente junto à praia de Lavadores.

Apreciar o mar brilhante que entra pelos janelões do novo restaurante em frente à praia de Lavadores é uma experiência para os clientes usufruírem ao lado dos seus patudos. O Janette Experience abriu há cinco meses pela mão de um casal português de empresários, e desde o primeiro dia que se apresenta como um espaço amigo dos animais, fornecendo-lhes taças de água. Apenas é pedido bom senso aos tutores, enquanto desfrutam da esplanada ou do elegante espaço interior, pontuado por sofás em veludo, mesas em mármore e decorações florais.

Para acompanhar a vista sobre o Atlântico, há uma carta desenvolvida para as várias refeições do dia, desde o brunch ao jantar, com opções vegetarianas e veganas. Ali, a aposta recai na qualidade dos ingredientes que dão forma aos bagels, hambúrgueres, tostas, panquecas, crepes, saladas, pastas, petiscos e bowls que emparelham com vinhos, sangrias, cervejas, espumantes, champanhes e bebidas com base de café, neste caso, biológico.

De entre as propostas, destaca-se a tosta transmontana, com alheira de Trás-os-Montes, maionese de alho, espinafres, tomate e ovos; o Janette burger, onde um pão brioche é recheado com carne picada, queijo, tomate, ovo, molho BBQ, bacon crocante e alface; o bagel de camarão, com o crustáceo, pasta de abóbora, cebola roxa e molho cocktail; e a salada bisquette, elaborada com alface, trouxas de massa filo recheadas com queijo de cabra, mel, tomate, frutos secos e bagas de goji.





Nos petiscos sobressai a tábua Janette, que junta presunto serrano, queijos feta, apimentado, da serra e Brie, mortadela e frutos secos; e os mexilhões servidos com tostas de croissant com cereais.