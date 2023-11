Já foram eleitos os melhores Queijos de Portugal 2023

A 14ª edição do Concurso Queijos de Portugal premiou 23 queijos portugueses, em diferentes categorias.

Dos mais comuns, e mais presentes na mesa dos portugueses, como o curado, o amanteigado, o flamengo, o fresco ou o requeijão, passando pelos menos usuais como o atabafado ou de culturas de superfície, o Concurso Queijos de Portugal voltou a eleger os “melhores queijos” nacionais.

Nesta 14ª edição do concurso, realizada pela Associação Nacional dos Industriais de Lacticínios (ANIL), foram a prova 172 queijos, avaliados em diversas categorias, das quais resultaram 23 vencedores e 45 menções honrosas.

A Lactifeita foi vencedora dupla, nas categorias “Queijo Fresco Vaca” e “Requeijão Vaca”; assim como o Queijo do Campo, que conquistou os títulos “Vaca Cura Normal” e “Vaca Cura Prolongada”.

A Lacticínios do Paiva também brilhou com o seu “Flamengo” e na secção “Cabra Cura Normal”. E a Queijos de Santiago arrecadou duas distinções com a referência Três Igrejas, nas categorias de “Mistura Cura Normal” e “Mistura Cura Prolongada”.

Nos novos sabores, destacou-se a Herdade da Maia, com o seu requeijão de ovelha com doce de abóbora; e o queijo Trevo, com piripiri, da Lacticínios Halos.

O Concurso Queijos de Portugal, a principal competição técnica de queijos a nível nacional, foi realizado em regime de prova cega, feita por “jurados experientes de proveniências diversas, nomeadamente, representantes do sector queijeiro, dos organismos de controlo e certificação, de instituições de ensino, e da gastronomia, da distribuição, representantes de empresas do sector industrial e comunicação social”, lê-se em comunicado

Eis os “melhores queijos do Concurso Queijos de Portugal 2023”:

Queijo Fresco Vaca: Lactifeita (Lactifeita Unipessoal)

Queijo Fresco Cabra: Lactinovo (João Ferreira Rodrigues)

Queijo Fresco Mistura: Flôr da Serra (Queijaria Prado da Sicó)

Queijo Fresco Atabafado: LactoSabores

Requeijão Vaca: Lactifeita (Lactifeita Unipessoal)

Requeijão Ovelha: Queijaria Sapata

Requeijão Cabra: Quinta da Rigueira

Requeijão Mistura: A Queijeira do Rabaçal

Flamengo: Paiva fatias redondas (Lacticínios do Paiva)

Vaca Cura Normal: Queijo do Campo 2 meses (Frederik Johannis Ampt)

Vaca Cura Prolongada: Queijo do Campo 1 ano + (Frederik Johannis Ampt)

Ilha: Beira (Uniqueijo – União Cooperativas Agrícolas de Lacticínios de São Jorge)

Ovelha Amanteigado: Vale do Côa (Lacticôa – Lacticínios do Côa)

Ovelha Cura Normal: Queijaria Sapata

Ovelha Cura Prolongada: 100 % Transmontano (Maria Odete Dias)

Cabra Cura Normal: Paiva (Lacticínios do Paiva)

Cabra Cura Prolongada: Conde de Vinhó (Queijaria da Caramuja)

Mistura Cura Normal: Três Igrejas (Queijos Santiago)

Mistura Cura Prolongada: Três Igrejas Cura Prolongada (Queijos Santiago)

Para Barrar: Valformoso natural (Insulac)

Queijo com Culturas de Superfície: Ilha dos Mistérios (Cooperativa Leite de Montanha)

Novos Sabores Frescos: Herdade da Maia requeijão de ovelha com doce de abóbora (Sociedade Industrial Herdade da Maia)

Novos Sabores: Trevo com piripiri (Lacticínios Halos)