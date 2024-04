Há novos pratos no É Um Restaurante, que forma e emprega pessoas desfavorecidas

O restaurante lisboeta criado pela Crescer, a ONG focada na reintegração social e profissional de pessoas em condições de pobreza ou exclusão, tem uma nova e eclética carta para provar, além dos menus de almoço acessíveis aos dias úteis.

Já lá vão cinco anos desde que o restaurante nasceu, com a missão de formar e reintegrar social e profissionalmente pessoas em condição de sem-abrigo, migrantes, refugiados ou com problemas relacionados com a saúde mental, por exemplo. E nesta meia década, o balanço é claramente positivo. “Cerca de 50% das pessoas que chegam ao final das nossas formações, conseguem entrar no mercado de trabalho”, explica Américo Neves, diretor-executivo da Crescer – Associação de Intervenção Comunitária, a ONG responsável por este É Um Restaurante, em Lisboa.

A equipa do restaurante é feita, precisamente, de pessoas que a Crescer tem ajudado, lideradas na cozinha pelo chef residente Ricardo Guimarães, e com o duplo apoio de Bruno Salvado, chef que coordena todos os espaços que a ONG entretanto abriu na capital – casos do É Uma Esplanada e É uma Mesa – e do chef Nuno Bergonse na consultoria gastronómica. “Tem sido um desafio muito gratificante. Ajudamo-nos todos na equipa e isso é muito bom”, explica Ricardo, lisboeta que soma duas décadas ligadas à cozinha.

Agora que os dias mais quentes estão a chegar em força, há uma nova carta para provar, entre petiscos e pratos mais musculados, sempre em doses bem servidas, ao almoço ou ao jantar. A sopa de tomate com ovo escalfado e crocante de azeite e alho (6,50€) é uma das novidades, substituindo a sopa de castanhas da casa; e o ceviche de corvina com batata-doce e maracujá (11€) traz agora nova frescura à ementa, escrita à mão numa das paredes do restaurante situado na Rua de São José. Além disso, o bacalhau lascado com cebolada, batata à padeiro, ovo escalfado e azeitonas (17,5€) é outro dos reforços.

A açorda de camarão com tomate, algas e salicórnia é a definição de uma cozinha de conforto (15,5€), o mesmo se aplicando ao risoto de abóbora com espinafres, goji e a avelã a dar o necessário elemento crocante (14,5€). O peixe-espada frito pisca o olho a outras influências lá fora, acompanhado de um molho de moqueca (16€), mas também vale a pena provar o pato assado com molho barbecue, cevada e os legumes da época (18,5€), que transitou da última carta para esta nova. Propostas quem podem ser harmonizadas com os vinhos da casa ou a cerveja artesanal feita de propósito para o restaurante, à base do excedente de pão do El Corte Inglés, e criada pela Oitava Colina.

O chef Ricardo Guimarães fala numa carta com “diversidade, que, ainda que não seja muito longa, é bastante eclética”. Alguns dos clássicos da casa também se mantêm, como os peixinhos da horta com molho tártaro, que se serve à mesa desde o primeiro dia do É Um Restaurante. Nos doces, a fresca e cremosa tapioca de coco com morangos (6€) é uma das novidades, juntando-se ao pudim de azeite e mel com sorvete de tangerina, ou a mousse de chocolate com caramelo salgado e avelãs. Quem preferir, pode antes optar pelos menus de almoço aos dias úteis, que juntam bebida, prato principal e café por 12,5€. Aqui, aposta-se em pratos que não estão na carta fixa: tiras de novilho com risoto de cogumelos; bacalhau à Brás com azeitona desidratada; filetes de peixe-galo com açorda de coentros, só para mencionar alguns dos mais recentes.

De resto, a agenda do É Um Restaurante vai sendo salpicada de noites especias. Em breve, há um serão de fados, no jantar de 2 de maio, com um menu fixo com o valor de 25 euros. Já no dia 4, acontece “É Um Convite do Bertílio Gomes”, um jantar feito a quatro mãos com o referido chef da Taberna Albricoque e Nuno Bergonse, com menu de 40 euros/pax. Para mais informações, basta consultar as redes sociais do restaurante.

É Um Restaurante. Rua de São José, 56, Lisboa. Tel.: 916051969. Web: eumrestaurante.pt Das 12h30 às 15h e das 19h às 22h. Encerra de domingo a terça. Preço médio: 20 euros; menus de almoço a 12,5 euros.