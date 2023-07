Gondomar: o Repelão tem tábuas com presunto, bôla, alheira e algumas surpresas

No Repelão, mercearia-taberna instalada em Fânzeres, a curta distância da respetiva estação de metro, serve-se petiscos em tábuas bem recheadas. Certos mimos são garantidos, outros só descobrimos no dia.

A necessidade de reabastecer a despensa e o desejo por pitéus que aterram diante de nós, prontos a comer, são conciliáveis no Repelão, como é conhecido. A casa, situada em Fânzeres, Gondomar, nasceu como mercearia, já lá vão quatro décadas, e mais tarde ganhou uma vertente de taberna. Aos cafés e sandes seguiram-se refeições económicas e, quando a procura por estas últimas abrandou, o proprietário, Manuel Ferreira, lembrou-se de introduzir na oferta tábuas com petiscos. Foi há longos anos, mas ainda hoje é essa a razão por que tantos param ali, vindos de longe, e cada vez mais novos, observa. Agora só se faz um ou outro prato a pedido, e com base no que houver, no dia, para a tábua. Ela é rainha.





A aposta inicial recaiu sobre o prego em pão. Até que se resolveu “pôr um bocadinho de cada coisa em cima da tábua”, salgados e outras propostas, recorda Manuel. Assim ficou. O tamanho varia consoante o número de pessoas. Há tábuas para uma, duas, três e por aí em diante. Tudo se vai adaptando, mesmo o conteúdo. Estão garantidos melão, presunto, queijo, alheira, bôla de carne. Sexta e sábado são dias de camarão salteado, mexilhão e polvo. Na tábua também se dá a provar comida de tacho, que muda todos os dias – pode ser feijoada, tiborna de alheira, bacalhau à Brás… Há, portanto, uma certa dose de surpresa.

O Repelão é um espaço de ambiente descontraído e sabores tradicionais, onde convém reservar lugar, porque sentadas cabem ali menos de 30 pessoas. As tábuas saem ao almoço e a partir das 16 horas, até à noite, com entradas e sobremesas para completar. Pedindo antecipadamente, nem falta a bôla gratinada, com queijo e molho de francesinha.

A BEBIDA

Vinhos por companhia

A tábua casa bem com vinho, e para escolher o rótulo basta ”olhar para as prateleiras”. São perto de 50 referências à vista, a maioria do Douro, embora também haja vinhos verdes, do Alentejo e do Dão. Por norma, Manuel Ferreira sugere vinhos maduros, sem perder de vista, claro, as preferências dos clientes: “Falando com a pessoa é que se vê”.