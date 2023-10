Fim de semana gastronómico traz jazz, caldo verde e leite-creme a Guimarães

De 10 a 12 de novembro, os Fins de Semana Gastronómicos regressam ao concelho, com mais de duas dezenas de restaurantes aderentes. O evento coincide com o festival Guimarães Jazz.

O caldo verde, os rojões com papas de sarrabulho e o leite-creme queimado são os protagonistas do próximo fim de semana gastronómico de Guimarães. Entre os dias 10 e 12 de novembro, 22 restaurantes do concelho vão incluir estes pratos nas suas ementas.

A par da oferta gastronómica, durante o fim de semana, três quintas de enoturismo – Quinta Pousada de Fora, Quinta da Cancela e Quinta dos Encados – abrirão as suas portas aos enófilos que rumarem à cidade, para visitas e provas de vinhos.

Para os que desejem prolongar a sua estadia, alguns alojamentos da região têm uma oferta especial de 10% de desconto nas noites de sexta e sábado, para os participantes no fim de semana gastronómico.

O evento coincide ainda com mais uma edição do festival Guimarães Jazz, que traz músicos de todo o mundo ao palco do Centro Cultural Vila Flor.

A lista de restaurantes e hotéis aderentes à iniciativa pode ser consultada aqui.