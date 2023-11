Festa do Torricado anima Azambuja este fim de semana

Até domingo, o pão com azeite e alho da gastronomia azambujense é servido como acompanhamento de pratos principais ou em entrada onde é ele próprio o protagonista.

Pão caseiro, azeite, alho e sal são os ingredientes necessários para confecionar o torricado, um dos embaixadores da gastronomia do concelho de Azambuja, celebrado este fim de semana em mais uma edição da Festa do Torricado.

O evento arranca esta sexta-feira, dia 3, no Pavilhão do Grupo Desportivo de Azambuja, com a abertura oficial do recinto às 19h00, seguindo-se os primeiros jantares. No sábado, o torricado é servido ao almoço e ao jantar, e volta às mesas ao almoço de domingo.

É servido na sua forma mais simples, cortado em losangos, esfregado com alho e torrado com azeite, apenas acompanhado com azeitonas, no papel de entrada ou petisco, mas também brilha ao lado de um bacalhau na brasa, ou de febras e entremeadas grelhadas.

O evento, que conta ainda com uma mostra e venda de artesanato, é organizado pelo Rancho Folclórico Ceifeiras e Campinos de Azambuja e pelo Grupo Desportivo de Azambuja, contando com o apoio do Município e da Junta de Freguesia de Azambuja.