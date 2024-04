Ferreira do Zêzere: vem aí mais um Festival do Lagostim e Peixe do Rio

O Festival Gastronómico do Lagostim e Peixe do Rio – Sabores do Zêzere conhece nova edição, já a partir do dia 19, em Ferreira do Zêzere. Cogumelos recheados com lagostim, vol-au-vent de lagostim e açorda de peixe do rio são algumas das propostas.





O evento, que se prolonga até ao próximo dia 28, serve a cultura local, na forma de pratos de lagostim e peixes do rio, à mesa de diversos restaurantes, cafés e pastelarias do concelho (de momento, há 16 estabelecimentos confirmados). Já leva mais de uma década de existência, naquela vila ribatejana, e tem por base a cozinha tradicional, sem abrir mão da criatividade. A organização cabe à autarquia.

“O Sabores do Zêzere é mais do que um simples festival, é uma celebração da identidade e riqueza cultural de Ferreira do Zêzere”, afirmou o presidente da Câmara Municipal, Bruno Gomes, citado em comunicado. “Neste evento, a tradição e a inovação unem-se para proporcionar uma experiência gastronómica única a quem nos visita, enaltecendo os sabores autênticos da região.”

Nos dois fins de semana em que a iniciativa decorre, há ainda atividades programadas para o Mercado Municipal António Teixeira Antunes. Os visitantes podem acompanhar sessões de cozinha ao vivo (showcooking), bem como um concurso de ideias gastronómicas. O espaço acolhe ainda um mercado de produtos locais, artesanato ao vivo e uma zona reservada para as brincadeiras das crianças.

Acresce que, a pretexto do 50.º aniversário do 25 de Abril, o festival abrange exposições e espetáculos sobre a Revolução dos Cravos, no Centro Cultural Alfredo Keil.