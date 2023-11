Feira mostra mais variações gastronómicas a partir da fogaça

Feira d´Honra junta chefs e propostas arrojadas com o famoso pão doce a dar o mote a novos sabores e texturas. Dia 9 de novembro, no Europarque, há pão guloso com carniça e outras iguarias.

A fogaça de Santa Maria da Feira já não é apenas o pão doce oferecido a São Sebastião, da promessa feita pelo santo ter livrado o povo da peste há mais de 500 anos. Há muito que é mais do que isso em variações gastronómicas que combinam o doce e o salgado e com outras texturas que revelam virtudes nunca antes exploradas. Ela volta a brilhar no Feira d’Honra, momento de degustação de produtos locais e de novas combinações desse afamado pão doce, produto devidamente certificado. No dia 9 de novembro, das 14h30 às 20h, no Europarque, durante o Fórum Bizfeira, evento de cooperação empresarial dirigido a gente do meio, empresários e empreendedores, estudantes e interessados em questões ligadas à economia.

Santa Maria da Feira é Cidade Criativa da UNESCO na área da gastronomia e Feira d’Honra é uma experiência gastronómica que quer fazer jus ao estatuto conquistado. O chef Luís Sotto Mayor assume o showcooking com um prato da sua autoria: pão guloso com carniça. A sua nova criação é uma espécie de bolo do caco confecionado com massa de fogaça, recheado com carne de porco. O nome guloso vem do doce da fogaça misturado com os sabores das carnes quentes desta época.

Santa Maria da Feira volta assim a mostrar a sua costela gastronómica e à mesa não faltarão propostas mais tradicionais ou mais arrojadas. Rabanadas de fogaça, bolinhas de alheira de Mirandela envoltas em fogaça, tostadito de fogaça com cogumelos shitake, broas de mel de fogaça, pasapalos de fogaça, são alguns dos pratos desse menu especial de degustação durante a iniciativa que quer também mostrar a criatividade que existe nas cabeças e nas mãos de cozinheiros que respeitam os sabores feirenses e os produtos locais com um toque de audácia.

A Feirasinha também está na carta do Feira d’Honra. Uma francesinha servida em pão de fogaça, recheada com carnes e enchidos regionais, molho preparado com cerveja artesanal feirense. É terminada em forno a lenha. A experiência gastronómica será, aliás, regada com cerveja local feita com lúpulo plantado nas margens do rio que atravessa a cidade, e com Fofugacinha, um cocktail de inspiração feirense. Em todo o caso, a fogaça, tal como veio ao mundo, destaca-se por si só, sozinha ou acompanhada com queijos ou compotas, servida com chá ou vinho do Porto. As opções são muitas, portanto. E a entrada é livre.