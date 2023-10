Este guia leva-nos de viagem pelas tascas portuguesas (onde se come bem por pouco dinheiro)

No livro “As 100 Melhores Tascas de Portugal”, os jornalistas António Catarino e Rui Cardoso apresentam uma seleção de restaurantes tradicionais onde se tem uma boa experiência à mesa por um valor máximo de 20 euros/pessoa.

É um guia para quem queira comer bem e por valores acessíveis, aquele que os jornalistas António Catarino e Rui Cardoso publicaram, recentemente, com o título “As 100 Melhores Tascas de Portugal”. A obra apresenta uma seleção de restaurantes de “cozinha caseira” onde é garantida uma boa experiência à mesa e a conta não ultrapassa os 20 euros por pessoa. Na escolha dos espaços pesaram fatores como o preço, mas também a cozinha fiel ao receituário tradicional e assente em produtos locais frescos.

Nessa “geografia da mastigação”, como lhe chamam os autores, cabem propostas abrangendo Minho, Trás-os-Montes, Tâmega, Sousa e Basto, Grande Porto, Beira, Oeste e Ribatejo, Grande Lisboa, Alentejo e Algarve. António Catarino e Rui Cardoso assumem que chegar a tal lista foi uma tarefa “exigente pela dimensão, ciclópica, subjetiva e, naturalmente, incompleta”. Tanto que deixam em aberto a possibilidade de vir a debruçar-se mais tarde sobre as regiões autónomas, e mostram-se recetivos a sugestões dos leitores.

A obra tem dimensões que lhe permitem viajar na mochila ou no porta-luvas do automóvel, contendo também notas alusivas a curiosidades e sítios a visitar nas imediações. O nome tasca nada carrega de pejorativo, “pelo contrário”, esclarecem Catarino e Cardoso. Referem-se a um restaurante tradicional que apresente “algo de genuíno”, longe do conceito de comida rápida e “das ementas de outras latitudes às quais tantos prestam acrítica e parola vassalagem”.

António Catarino estreou-se como jornalista n’O Comércio do Porto, passou pel’ A Bola e por publicações especializadas em automobilismo. Colabora, desde 1996, com a rádio TSF, sendo responsável pelo programa “À Mesa”. Rui Cardoso foi jornalista no Diário Popular e no Expresso e diretor da revista Courrier Internacional, surgindo frequentemente, na SIC Notícias, a analisar a atualidade internacional. Ambos aliam aos anos de jornalismo muitos quilómetros de estrada, país fora.

Quatro sugestões:

PARA IR DE COMBOIO

Calça Curta, Carrazeda de Ansiães

A Linha do Douro, com as suas belas paisagens, seduz muitos visitantes, assim como este restaurante familiar em frente à Estação do Tua. Entre os atrativos estão, além dos peixes do rio fritos que deram fama à casa, os pratos de caça, o cordeiro mirandês (ao sábado) ou o cabrito transmontano (ao domingo).

Avenida da Estação, Foz Tua, Carrazeda de Ansiães

Tel.: 278 685 255

PARA APRECIAR AS VISTAS

Tasca do Valado, Baião

O terraço é uma mais-valia deste restaurante nascido num dos sopés da serra do Marão, em proximidade com a natureza. Fica na aldeia de Mafómedes, no concelho de Baião, e tem entre as suas especialidades o anho na brasa e a posta arouquesa.

Rua Caminho de Mafómedes, Teixeira, Baião

Tel.: 914 304 494

PARA COMER OSSOS À MÃO

Zé Manel dos Ossos, Coimbra

O nome desta casa de pasto é uma referência ao fundador e ao prato mais célebre: os ossos do espinhaço de porco, para comer à mão. Criada em 1959, começou por servir copos e sandes ao balcão. Hoje, a ementa inclui desde feijoada de javali até cogumelos aporcalhados.

Beco do Forno, 12, Coimbra

Tel.: 239 823 790

PARA SABOREAR PITÉUS ALGARVIOS

Tasca do Petrol, Monchique

Petiscos e pratos regionais vão para a mesa nesta casa munida de forno a lenha, junto à EN 267, que liga Monchique e Aljezur. Cozido de couve com milhos, tradicional da serra de Monchique, pernil de porco no forno, javali e faceira (bochecha de porco inteira, com osso) são só algumas das propostas.

Corgo do Vale, Marmelete, Monchique

Tel.: 282 955 117

“As 100 Melhores Tascas de Portugal”,

de António Catarino e Rui Cardoso

Oficina do Livro

136 páginas

PVP: 19,90 euros