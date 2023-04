Espumante aromático e fresco do Dão acompanha a francesinha vegetariana do Lado B, no Porto

Um espumante aromático e fresco da região do Dão, à base de Touriga Nacional, é a escolha do Lado B para harmonizar com a francesinha vegetariana da casa.

“Não é muito normal pedirem vinho, principalmente para acompanhar a francesinha vegetariana”, esclarece Artur Ribeiro, proprietário do Lado B, restaurante e snack-bar famoso precisamente pelas francesinhas. No topo das escolhas para quem quer comer uma das várias versões de sanduíche portuense estão, além da cerveja, as sangrias de espumante.

E é exatamente um espumante que o proprietário escolhe para acompanhar a versão vegetariana. O Nöel Perdigão Bruto Rosé é feito com Touriga Nacional na Quinta do Perdigão (Dão). As suas bolhas finas e persistentes, a acidez delicada e os aromas que remetem para citrinos, morango e maçã jogam com o picante do molho e o sabor mais delicado desta francesinha, criada em 2015, a pedido de muitos clientes da casa que queriam uma opção vegetariana.

No início, as primeiras tentativas não convenceram Artur Ribeiro, mas logo descobriu os ingredientes certos para “fechar a receita”, que se tornou um sucesso. Esta leva salsicha vegetal, fatias de salsichão vegetal, tofu fumado e fatias de beringela grelhada. O queijo pode ser normal ou vegan, à base de leite de coco.

O molho “é preparado como o da francesinha clássica, mas não leva nada de carnes”, indica. Tem piripíri e bebidas alcoólicas, como cerveja, uísque, brandy, entre outros. No início, faz-se um refogado com pedaços de tofu e salsicha vegetal, ao qual se acrescenta a polpa de tomate.

O espumante do Dão serve também para fazer a sangria premium da casa. “Utilizamos a garrafa inteira e servimos numa caneca de um litro e meio”, conta.

Para as francesinhas tradicionais, com carnes, Artur Ribeiro considera este espumante uma boa escolha, ou então o Tapada dos Monges Vinhão ou o AJTS Vinhão, ambos da região dos Vinhos Verdes. “O Vinhão tem mais acidez, o que liga bem com a gordura das não vegetarianas.”

Vinho

Nöel Perdigão Espumante Bruto Rosé

Região: Dão

Castas: Touriga Nacional

Preço: 17,45 euros.

Sangria à base deste vinho: 22,50 euros