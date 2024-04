Entre a tradição e a criatividade, Semana do Choco regressa a Setúbal

Na Semana do Choco, que decorre até ao próximo domingo, em Setúbal, há pratos para gostos diversos, dos tradicionais aos mais arrojados. O choco pode ir para a mesa na forma de favada, caril ou pica-pau, por exemplo.

Chama-se Semana do Choco, mas dura dez dias, e conta com a adesão de aproximadamente meia centena de restaurantes setubalenses, que apresentam aquele molusco cefalópode com roupagens clássicas, mas também algo arrojadas. A iniciativa faz parte de um ciclo gastronómico organizado pela Câmara Municipal, no âmbito da marca “Setúbal, Terra de Peixe”, com vista à promoção dos produtos regionais.

Entre os estabelecimentos participantes contam-se a Casa do Peixe, que propõe favada de choco; o Bistro & Tapas, que opta pelo risotto nero de choco; O Douradinho, com os seus choquinhos do rio fritos; o Omotenashi, com nigiri de choco; o Pinga Amor 2, com pica-pau de choco; e a Tasca da Avenida, focada no caril de choco.

Mas há mais para saborear, nos restantes espaços aderentes. A saber: Adega do Zé; Adega dos Garrafões; Alface Filha; Antóniu’s; Cais 56; Casa Lagarto; Casa Morena; Charroco; Churrasquinho das Praias do Sado; Copa D’Ouro; Decor & Salteado; Estrela do Sado; Florida; Leo do Choco Frito; Mar Azul 2; Martroia; Novo 10; Novo Capote; Novo Lídia; O Alface; O Batareo; O Bote; O Convés; O Dias Marisqueira; O Douradinho; O Jacques; O Migas; O Pescador II; O Praxedes; O Ramila; O Saveiro; O Sonho; O Tavira; Oficina do Peixe; Parreirinha do Sado; Peixe no Largo e Petisqueira do Manel.

A semana do Choco envolve ainda os seguintes estabelecimentos, segundo informações da autarquia: Rebarca; Restaurante Ó Manel; Restinguinha; Rio Azul Marisqueira; Solar do Marquês; Tasca do Duc; Tasca do Toninho; Tasca do Xico da Cana; Tasca Kefish; Terraço do Mercado; Velho Lídia; Verde e Branco e Xtória.

No âmbito do evento, a Biblioteca acolhe ainda, no próximo sábado, a partir das 15h30, a oficina pedagógica “O choco e o seu ciclo de vida” (o acesso é livre, mas exige inscrição, até quinta-feira, aqui). Para domingo, às 17 horas, na Quinta de Alcube, está também agendada uma sessão do ciclo “Encontros Prováveis” que põe o chef Luís Alves a confecionar pratos de choco, sem deixar de fora os vinhos daquela adega.