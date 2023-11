El Mariachi, um festim mexicano em Guimarães

Comida tradicional e de fusão texana, música, sombreros e cocktails coloridos fazem o ambiente festivo de El Mariachi, onde a essência mexicana é celebrada à mesa.

A história de El Mariachi, o restaurante mexicano que vem conquistando comensais fiéis em Guimarães, começa em 2017, com a decisão de um jovem casal vimaranense de se aventurar num país novo. “Tínhamos amigos que moravam em Inglaterra e decidimos ir ter com eles, e fomos trabalhar para um restaurante mexicano”, conta Beatriz Rodrigues. Ela foi para a sala e o namorado, João Silva, teve oportunidade de pôr em prática o gosto pela cozinha. “Depois acabámos por ir para outros restaurantes, mas ficámos sempre com aquela ideia de que, se regressássemos a Portugal, íamos trazer um bocadinho da gastronomia mexicana. Gostamos muito do ambiente, da essência mexicana”, diz. Assim foi.





Há dois anos, abriram El Mariachi, num rés-do-chão rústico e acolhedor na zona de Couros, que tende a encher aos fins de semana e ao jantar, daí que Beatriz aconselhe a que se faça reserva. Atrai o ambiente festivo e alegre do restaurante, embalado por música mexicana e decorado com cores vibrantes, o mural com Frida Kahlo, os sombreros, que os clientes podem usar durante a refeição – “para que se sintam mais ambientados” -, as maracas e até os cocktails. Destacam-se os mojitos, de vários sabores, e que também podem ser feitos sem álcool; a coronarita – uma margarita servida com cerveja Corona -; e a Paloma, adições recentes à carta.





Ainda assim, é a comida, claro, o maior cartão-de-visita de El Mariachi. João prepara uma seleção de pratos tradicionais mexicanos e alguns de influência texana, como o chili com carne e os buffalo tenders, pedaços de frango crocante servido com molho picante. “É o prato mais picante que nós temos”, diz Beatriz. E por isso não muito democrático. Mas na maioria dos casos o nível de picante pode ser adaptado ao gosto de cada um, já que o molho caseiro é adicionado na hora da montagem. Isento de qualquer picante é o menu infantil, composto por quesadillas e burritos em versão míni.





Da viagem que o casal fez ao México no ano passado veio também inspiração para novos pratos como os tacos al pastor, recheados com carne de porco cozinhada lentamente no forno, ananás flamejado e fios de malagueta. Este taco típico junta-se agora a outras propostas populares, como as fajitas, que saem a fervilhar para a mesa, deixando um rasto pela sala. A carta inclui uma forte oferta vegetariana, que pode facilmente tornar-se vegana.

“No fim da refeição recomendamos o carajillo, um café com licor 43, muito tradicional”, assegura a anfitriã, que habitualmente se despede dos clientes oferecendo-lhes um shot de tequila. Para um brinde final ao México.