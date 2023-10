Dos jaquinzinhos fritos ao pica-pau: três novos menus tradicionais em Lisboa

Ao almoço ou ao jantar, em doses de restaurante ou petiscaria, os pratos portugueses estão de boa saúde e recomendam-se no XXL by Olivier, no Pica-Pau e na Cervejaria Trindade, com novas apostas para a estação fria. Uma ementa com pica-pau e jaquinzinhos fritos, e mais.

Cervejaria Trindade

Recuperar a arte do petisco

Servir jaquinzinhos fritos com arroz de tomate num espaço com 450 lugares é uma vitória, diz o chef Alexandre Silva, consultor da Cervejaria Trindade, renovada há cerca de um ano, no Chiado, pelo Grupo Portugália Restauração. “Parece um prato simples, mas é difícil de executar para que os peixes venham bem fritos e para o arroz de tomate ir para a mesa no ponto”, justifica o chef do LOCO (uma estrela Michelin) e FOGO. “Para mim é também um prato emocional. Era o que comia em casa, tendo família do Ribatejo e da Extremadura”.

Alexandre Silva chamou a si o desafio de transformar alguns pratos do menu de restaurante em petiscos, com “doses mais concentradas” e amigas da partilha. Assim entraram gambas à guilho com gengibre e malagueta; amêijoas à Bulhão Pato; mexilhão com molho Trindade; polvo com gaspacho de amêndoa, pão, vinagre e alho; pica-pau com pickles caseiros – “é tudo feito na nossa cozinha”, sublinha o chef -; tiborna de bacalhau assado com pimentos; e beringela com ras al hanout, uma mistura de especiarias que evoca a Lisboa mercantil.





Cada prato encerra uma narrativa contada quer aos lisboetas, que na Trindade reencontram petiscos tradicionais; quer aos estrangeiros, que tomam contacto com alguns pratos típicos, como os jaquinzinhos com arroz de tomate. “É um desafio, pois não é um prato comercial e há quem não coma peixe com cabeça ou com espinhas”, admite o chef. À carta, o bife à Trindade, cuja receita do molho foi revisitada, continua a ser um campeão de vendas. Novos são o menu infantil e os cocktails, para provar sob as arcadas do convento do século XIII.

XXL by Olivier

Novos pratos tradicionais ao almoço

Desde o início de setembro que os clientes do XXL, na Calçada da Estrela, podem optar por um novo menu de almoço, disponível de segunda a sexta, pelo valor de 18 euros. A grande novidade foi a introdução de pratos especiais servidos à descrição (menu a 25 euros) e que se estendeu aos cinco dias úteis. Há feijoada de gambas e choco à segunda-feira; favas com entrecosto à terça; picanhada à quarta; bacalhau com todos à quinta; e à sexta-feira cozido à portuguesa. Incluídos no valor estão também um couvert, água e café por pessoa.





Já o menu de almoço fixo – que inclui couvert, prato principal, água e café – permite escolher entre bife raspado com molho Olivier, batata frita e ovo estrelado; salada césar com peito de frango; açorda de camarão; e um clássico bife tártaro com batata frita. Estas são as mais recentes apostas de Olivier no XXL, o mais tradicional e familiar restaurante do grupo e que este verão ganhou também morada fixa no resort Wyndham Grand Algarve, na Quinta do Lago. À carta, mantêm-se os clássicos da casa, como os suflês e o bitoque de lagosta.

Pica-Pau

Aposta na tradição e sazonalidade

Convicto defensor da cozinha tradicional portuguesa, o chef Luís Gaspar continua a apostar fortemente no receituário popular ao elaborar os menus do Pica-Pau, no Príncipe Real. Esta renovação, a primeira desde que o restaurante abriu há pouco mais de um ano, trouxe sete novas opções, das entradas à sobremesa de pastéis de Tentúgal com laranja, e um reforço dos pratos do dia. Terça-feira passou a ser dia de choco frito com batata frita, quinta-feira de raia alhada com batata cozida e os sábados destinados ao tradicional bacalhau à minhota.

As novas opções do menu à carta são, também elas, uma viagem de norte a sul do país, a começar, por exemplo, pelo gaspacho com jaquinzinhos fritos como opção de sopa. Já nos petiscos, a aposta manteve-se em pratos frescos, com foco em saladas como a de orelha de porco, a de bacalhau e a de ovas de pescada, a somar à salada de tomate coração de boi com requeijão. Nos principais, entraram lagartos de porco preto grelhados, arroz de espargos com tomate e queijo São Jorge DOP e arroz de tamboril, em doses de partilha.