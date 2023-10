De Braga, as francesinhas do Camada chegaram ao bairro de Benfica, Lisboa

O grupo Camada, fundado em Barcelos, abriu o oitavo restaurante - o primeiro na capital - no renovado Cine-Teatro Turim, em Benfica. As francesinhas são o prato-estrela e assumem formatos pouco usuais nesta matéria, podendo ser de hambúrguer ou cachorro.

É comum dizer-se que o segredo de uma boa francesinha esconde-se no molho, mas Nuno Pontes, sócio de João Rodrigues no grupo Camada, prefere destacar a qualidade da carne portuguesa “premium” com que montam as sanduíches feitas à moda de Braga. As receitas foram criadas em conjunto com o chef José Pedro Tavares e chegam à mesa nos formatos tradicionais (quadrado ou triangular, no caso das meias francesinhas), mas também com a forma de cachorro e hambúrguer (de novilho, alheira ou vegetariano, com salsicha de soja).

Montada em camadas rematadas por pão de forma, cada francesinha leva queijo, salsichão, chourição, bacon, queijo e um ovo estrelado no topo. O molho é descrito como “alaranjado e suave, mas complexo” e tem um ligeiro travo picante. O menu oferece outras opções, como prego do lombo em bolo do caco, wrap de frango, bifes, ribs e saladas, havendo ainda que guardar espaço para as sobremesas caseiras da tia de Nuno. Já a parelha líquida faz-se com cervejas, das artesanais produzidas pela Letra às estrangeiras, de perfil gastronómico. Durante a semana, ao almoço, a bebida e o café são cortesia do Camada.







Em cinco anos, o grupo chegou a Barcelos, Braga, Fafe, Viana do Castelo, Porto, Vilamoura e Aveiro, e até ao final deste ano deverá abrir em Santa Maria da Feira. Sempre foi um negócio pensado para escalar, a partir de localizações residenciais e não turísticas, de que é exemplo esta abertura em Benfica. Equipado com duas salas (uma delas com área infantil), o restaurante partilha o acesso ao auditório do cine-teatro, que deverá ter uma oferta cultural para todos.