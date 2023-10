Da chanfana ao arroz de míscaros: festival “Sabores da Terra” regressa a Penacova

O festival gastronómico "Sabores da Terra" está de volta a Penacova, em mais uma edição com direito a chanfana, sarrabulho, cabrito e arroz de míscaros. O evento arranca já na próxima quarta-feira, 1 de novembro, estendendo-se até 31 de dezembro.

O “Sabores da Terra” tem como protagonistas quatro pratos da cozinha tradicional portuguesa que é costume ver à mesa, em Penacova: chanfana, sarrabulho, cabrito e arroz de míscaros. “São receitas que passaram de geração em geração, que encaixam bem nesta época do ano em que as baixas temperaturas convidam a refeições mais quentes e prolongadas”, refere o presidente da Câmara Municipal, Álvaro Coimbra, citado em comunicado.

O evento, organizado pela autarquia, conta com 16 restaurantes aderentes, distribuídos por diversos pontos daquele concelho do distrito de Coimbra. São os seguintes: A Mó (Paradela de Lorvão); Bar do Reconquinho (na Praia Fluvial do Reconquinho); Bela Vista (Gavinhos); Campestre (Espinheira); Cafetaria Moinho (Portela de Oliveira); Côta D’Azenha (Azenha do Rio); El Sonho (Rebordosa); Hotel Rural Quinta da Conchada (Travanca do Mondego); Mondego (Porto da Raiva); O Cantinho (Penacova); O Casimiro (Silveirinho); O Cortiço (Cavadinha); O Relvão (São Pedro de Alva); Panorâmico – Food, Drinks & Friends (Penacova); Portas da Serra (Espinheira); e Tasquinha do Clides (Penacova).

Cada um dos restaurantes em causa tem na lista pelo menos dois dos quatro pratos que estão no centro do festival, não havendo menus nem valores previamente estipulados, esclareceu fonte do município. Este evento gastronómico segue-se à Mostra Nacional de Doçaria Conventual que se realizou, em meados deste mês, no Mosteiro de Lorvão – berço de doces que vale a pena provar, numa ida a Penacova. Exemplos? O palito de Lorvão, o pastel de Lorvão, o queijinho ou a nevada.