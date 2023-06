Cozinha a quatro mãos sobre o Douro, na nova carta do Casario

Miguel Castro e Silva e José Guedes reeditam antiga parceria e apresentam uma carta que resulta da partilha da experiência de cada um, com respeito pelos produtos e pela sua sazonalidade.

Estiveram um mês na cozinha a estudar receitas, produtos e como os combinar. O resultado que saiu das mãos de Miguel Castro e Silva e José Guedes é a nova carta do Casario, o restaurante do Hotel Gran Cruz House, debruçado sobre o rio, na ribeira do Porto. Depois da Cantina de Ventozelo, no Douro, em São João da Pesqueira, Castro e Silva regressa à cidade que o viu nascer, para onde traz muito do que descobriu enquanto esteve no Douro vinhateiro. É o próprio chefe que destaca estas descobertas quando se refere, por exemplo, à beterraba que tem em destaque no novo menu, assada com queijo e framboesa. “A minha relação com a beterraba melhorou muito desde Ventozelo”, onde a planta é cultivada na horta da quinta, diz com humor.





É esta tónica de sazonalidade e de produtos locais que dá o toque ao que chega à mesa do restaurante deste boutique hotel, onde a cozinha é feita a quatro mãos, uma experiência testada durante anos no De Castro Gaia, também do grupo Porto Cruz, e que agora atravessa o rio para a outra margem.

Neste restaurante, o espírito é de partilha com doses pequenas “adaptáveis ao apetite e preferências de cada um”. O destaque vai, a abrir a refeição, além da beterraba assada, para a Raia frita, pesto de aipo e picle de funcho; e Enguia fumada com mostarda e mel. Nos pratos principais, a dupla Miguel Castro e Silva e José Guedes propõe Lula Recheada com paio bísaro e Rodovalho com arroz de lingueirão. A terminar, a doçura de uma Tartelete de Chocolate com frutos do bosque e pistacho. Os vinhos são naturalmente do Douro, provenientes da Quinta de Ventozelo, Dalva e Porto Cruz, onde há espaço para um Field Blend Tinto, criado por Castro e Silva, com uvas colhidas em Ventozelo.