Comer em conta: um cheirinho a comida de autor no Aromático 54, em Viseu

Dinâmica e criatividade são marcas do restaurante Aromático 54, que investe em pratos com assinatura de chef, em Viseu, sem deixar ninguém de fora. Nos dias úteis, ao almoço, há um menu económico com três opções, uma delas vegetariana.

Localizada a entrada, na zona histórica de Viseu, avança-se pelo recinto com jardim, esplanada e restaurante nascido no seio de um edifício centenário. Eis-nos chegados ao Aromático 54, do casal Rita Santos e Paulo Gonçalves, onde este último pratica uma cozinha de autor que se traduz em diferentes propostas. A carta propriamente dita, com sabores mais arriscados e que melhor reflete a identidade do chef, brilha sobretudo ao jantar. Ao almoço, compete com uma alternativa mais económica: o menu do dia, disponível de terça a sexta, por 9 euros. Inclui couvert (pão e azeitonas), bebida, café, sopa e prato principal, com três opções: de carne, de peixe ou vegetariana. E, por um extra de 1,50 euros, vai para a mesa a sobremesa do dia. É comida de autor na mesma, defende ele, mas “mais ligeira”.





Aquando da nossa visita, o menu diário arranca com creme de chuchu com funcho e dá a escolher entre risoto de lulas e tinta de choco com parmesão e micro verdes, lombo de porco com batatas assadas ou massa salteada com pesto, beringela, curgete, tomate cereja e cogumelos. As diárias foram criadas a pensar nas pessoas que trabalham ali à volta e procuram uma refeição rápida e em conta; e talvez até apareçam mais tarde para jantar com calma e experimentar outros pratos menos convencionais, que não fazem em casa, conta o chef Paulo Gonçalves. Mesmo o almoço pode reservar alguma surpresa, nem que seja pelas técnicas aplicadas – por exemplo, salmão ou barriga de porco cozinhados a baixa temperatura. Além de que, por vezes, a sobremesa do dia vem da ementa – pode muito bem ser o cheesecake de manteiga de amendoim, ou o leite-creme crocante aromático.





As diárias são, no fundo, uma maneira de dar a conhecer a sua cozinha de autor, ainda que de forma mais ligeira, resume Paulo, que tenta variar no que toca a matérias-primas e métodos de confeção: “Especialidades não há, porque estou sempre a mudar [os pratos]”. Não aprecia monotonia, tanto que, recentemente, começou a fazer pão de massa mãe. Também está a trabalhar numa carta nova, a estrear em janeiro, e ainda há pouco atualizou a de brunch, em vigor aos fins de semana e feriados, ao almoço. É um restaurante dinâmico e multifacetado, este Aromático, que conta com um canteiro de ervas aromáticas no exterior. A segunda parte do nome nasceu de um equívoco, remata: durante os preparativos para abrir a casa, em 2018, julgou que o número de porta era o 54; após limpezas e um olhar mais atento, percebeu que era o 51, mas a ideia inicial já estava entranhada, soava bem e acabou por vingar.

A EMENTA

Menu do dia: 9 euros (couvert, sopa, prato, bebida e café).

Especialidades: os pratos mudam continuamente. Paulo Gonçalves vai alterando tanto matérias-primas como métodos de confeção.

Sobremesas: cheesecake de manteiga de amendoim e leite-creme crocante aromático por vezes saltam da carta para o menu do dia.