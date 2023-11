Comer em conta: bifanas e espumante no mercado, em Aveiro

A BemDita Bifana chegou este verão para oferecer almoços rápidos em frente ao canal. Há duas estrelas no menu: as bifanas, em diversas versões, e o espumante da Bairrada.

Depois de 15 anos a gerir restaurantes no centro de Londres, Ricardo Almeida decidiu que era altura de mudar de vida e voltar para Portugal. O bichinho da restauração falou mais alto e juntou-se à necessidade que sentiu haver na cidade de um lugar que servisse almoços rápidos. “Quando cheguei a Aveiro, ir almoçar a algum lado era difícil, porque se tens meia hora para almoçar não almoças em lado nenhum”, reflete o empresário.

No espaço de um ano, pegou numa receita antiga de molho de bifanas, juntou-se ao sócio André Figueiredo, da Nova Casa dos Leitões, e montou uma banca de bifanas e espumante com vista para o Cais dos Botirões, num dos canais urbanos da ria de Aveiro.

A BemDita Bifana abriu este verão na renovada Praça do Peixe. O antigo mercado de venda de pescado, que funcionava num belíssimo exemplar da arquitetura do ferro na cidade, construído na primeira década do século XX, é agora um espaço dedicado à restauração e realização de eventos.

A celeridade do serviço, a par da qualidade da matéria-prima, são pilares para Ricardo e o seu maior motivo de orgulho no projeto. “Usamos fatias de lombo cortadas numa fiambreira pelo nosso talhante, o Ernesto, que é o melhor talhante da Bairrada”, afiança. “São fatias fininhas, que se põem no molho a 160 graus e em 19 segundos ficam prontas. É uma coisa muito rápida.”

Já o molho é o grande segredo do negócio. O empresário levanta ligeiramente o véu: “Este molho já está mais que aprovado. A receita já tem para aí 70 ou 80 anos. É de um sítio onde eu costumava ir comer quando era miúdo. Os donos reformaram-se e passaram-me a receita”.

Depois de embebidas no molho secreto, as fatias de carne vão rechear os pães, também eles feitos de propósito para a BemDita Bifana. As ditas são servidas assim, na versão simples, ou com mais recheios: mista; com ovo; presunto; queijo da Serra; ou provolone. Todos os meses há uma combinação especial a juntar-se à lista. O menu contempla ainda uma versão vegetariana, com fatias de seitan. Todas estas variedades são acompanhadas por batata frita bairradina.

Caldo verde e pica-pau complementam a oferta, que termina na sobremesa com uma refrescante salada de fruta tropical. No copo, a habitual cerveja – sim, também a há – é substituída por uma seleção de espumantes da Bairrada, numa parceria com a Quinta da Mata Fidalga, da Nova Casa dos Leitões. “É elevar um bocado a bifana. Acho que o espumante é uma coisa de celebração e tem sempre algum glamour, portanto atrai também”, justifica Ricardo.

Esta primeira morada da Bem -Dita Bifana é só o começo de um projeto que tem já em vista para um futuro próximo a abertura no Mercado do Bom Sucesso, no Porto. Nos planos estão também as cidades de Lisboa, Barcelona e Madrid.

Ementa

Menu do dia …………..8,50 euros (sopa e bifana simples com

batata frita)

Especialidades: bifana com queijo provolone, caldo verde, pica-pau

Sobremesas: salada de fruta tropical