Chef Nuno Matos aposta no peixe e marisco, agora no Aethos Ericeira

Peixe, marisco e vegetais: é nesta trilogia adequada à zona oeste que o chef Nuno Matos foca o seu trabalho, agora à frente da cozinha do Aethos Ericeira, depois de ter saído do Six Senses Douro Valley. O conhecimento somado em casas Michelin ajuda a manter a onda no alto nível.

Nuno Matos foi atrás do que considera ser “um bom desafio” quando decidiu trocar a paisagem do luxuoso Six Senses Douro Valley, em Lamego, pelas falésias que rodeiam o Aethos Ericeira. Chegado ao restaurante Onda, encontrou uma “equipa jovem” e comprometida com a evolução do produto oferecido aos hóspedes e todos os fatores se alinharam, conta o conimbricense de 34 anos à “Evasões”, ao fim do segundo mês de trabalho na unidade de cinco estrelas. “Tenho de pensar que este não é um restaurante de autor, é um restaurante agregador de gostos”, diz.

Tanto ao almoço como ao jantar, o menu acompanha o espírito livre e descontraído que a praia ali tão perto inspira. Após o pequeno-almoço, com vista para o mar, os hóspedes podem então optar por pratos mais leves e casuais, como ceviche de peixe do dia, salada de beterraba e laranja, canónigos, amêijoas e queijo azul, ou amêijoas à Bulhão Pato. À noite, os pratos têm o cunho autoral que reflete a passagem do chef por várias cozinhas Michelin, na Dinamarca, em França e no Reino Unido, após o curso de Produção Alimentar em Restauração feito no Estoril.





Em consonância com o terroir do Aethos, equilibrado entre o Atlântico e os campos férteis do oeste, Nuno Matos faz questão de trabalhar com os peixes, mariscos e vegetais nacionais – e locais, sempre que possível -, dando, ainda assim, três opções a quem não abdica da carne. Polvo com molho de noz, uvas e salsa; cru de robalo selvagem com maçã verde, trevos e lima; pregado com puré de funcho, molho de noz e manjericão; e peito de pato, puré de batata-doce e nabo assado são algumas das criações que revelam uma cozinha focada no produto e sabor.

“Os pratos não têm muitos elementos e podem parecer simples, mas por trás têm um processo muito cuidado. Além disso, damos tanta atenção à proteína como à guarnição”, garante o chef, que opta por valorizar o produto alterando-o o menos possível – ao grelhar o peixe e a carne no forno josper, por exemplo. De olhos postos na época de verão, Nuno Matos e a restante equipa já se encontram a preparar outras novidades, que elevarão ainda mais o patamar da oferta do hotel. Na calha está o novo bar de crus Marola, que dará apoio ao terraço e à piscina aquecida.

Onda

Rua da Estalagem, Encarnação (Ericeira)

Tel.: 261244510

Web: onda-restaurante.com

Das 07h30 às 22h. Nunca encerra.

Preço médio: 60 euros