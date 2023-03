Borrego à mesa de uma centena de restaurantes do distrito de Portalegre

O Alto Alentejo volta a ser palco da quinzena gastronómica Terras do Borrego. A segunda edição realiza-se entre 2 e 16 de abril e conta com a adesão de mais de 100 restaurantes.

A quinzena gastronómica Terras do Borrego regressa para a segunda edição, de 2 a 16 de abril, com mais de 100 restaurantes aderentes, espalhados pelos 15 concelhos do distrito de Portalegre (Alter do Chão, Arronches, Avis, Campo Maior, Castelo de Vide, Crato, Elvas, Fronteira, Gavião, Marvão, Monforte, Nisa, Ponte de Sor, Portalegre e Sousel).

Quem visitar os municípios do Alto Alentejo ao longo dos 15 dias do período pascal, vai poder saborear diferentes receitas de borrego, tais como as costeletas e o ensopado. Casas como Dom Manuel, no Marvão, e Lareira da Serra, em Portalegre, integram este evento.

A segunda edição das Terras do Borrego volta a contar com a assinatura do chef Jorge Peças, natural de Sousel, responsável pelos destinos gastronómicos do Convento do Espinheiro, em Évora. O chef explica que “foi com orgulho que aceitei o convite para me tornar embaixador da primeira edição da quinzena gastronómica Terras do Borrego e foi também com orgulho que olhei para os resultados que foram alcançados e para o sucesso que tivemos junto de quem nos visitou. Foi, por isso, fácil voltar a responder afirmativamente ao convite para me envolver na segunda edição de uma iniciativa que tanto está a fazer pela minha terra-natal”.

Os participantes têm direito a um passaporte cujo preenchimento dá acesso a ofertas culturais no município de Sousel.

A lista de espaços de restauração e hotelaria aderentes pode ser consultada no site oficial.