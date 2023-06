Antonio Mezzero cria piza gigante de homenagem a Nicolau Nasoni

Piza Nicolau Nasoni evoca os 250 anos da morte do arquiteto da Torre dos Clérigos e será distribuída gratuitamente a 9 de julho, em ambiente de festa junto ao monumento portuense.

Uma pizza com sete metros de diâmetro – o tamanho equivalente a 900 pizzas regulares – confecionada pelo mestre pizzaiolo Antonio Mezzero, em homenagem a Nicolau Nasoni, será servida gratuitamente à população, no dia 9 de julho, a partir das 12h, junto a um dos maiores ícones que o arquiteto italiano deixou na cidade, a Torre dos Clérigos.

Na sequência de um convite da Irmandade dos Clérigos – que tem levado a cabo uma série de iniciativas para assinalar os 250 anos da morte do “arquiteto do Porto” –, Antonio Mezzero, acompanhado de um staff de dez profissionais, começará a confeção no sábado, 8 de julho, e terminará na manhã do dia seguinte. Altura em que a especialidade italiana será cortada e servida gratuitamente, em clima de festa, a todos quantos se deslocarem ao Jardim das Oliveiras.

Para perpetuar ainda mais o momento, o pizzaiolo juntará a piza Nicolau Nasoni à carta de especialidades do seu restaurante em Matosinhos. “É uma forma de homenagear a obra que Nasoni deixou no Porto”, diz, em comunicado.

Há dez anos, a Irmandade dos Clérigos e Antonio Mezzero associaram-se para assinalar os 250 anos da torre, tendo na ocasião o campeão mundial da especialidade concebido uma pizza de cinco metros.