Telemóvel à prova de verão? Siga estes passos

O verão pode trazer consequências para todos. Se fazemos questão de proteger o nosso corpo dos raios solares, porque não haveríamos de proteger os nossos telemóveis dos salpicos de água?

O calor que se tem feito sentir só pede banhos de mar e mergulhos na piscina. As tardes passadas no sofá ficam guardadas para os dias frios e, enquanto o sol brilha, a vontade é de estar onde ele está também. Quer seja na praia ou na esplanada, nada sabe melhor no verão do que sentir a vitamina D a entrar no corpo, acompanhada de uma bebida fresca.

As garrafas inteligentes da iServices permitem-lhe rastrear a sua ingestão de líquidos ao longo do dia.

Para tirar o maior proveito deste prazer e manter-se também hidratado, convém levar sempre consigo uma garrafa reutilizável. Encha-a de água fresca antes de sair de casa e não deixe que a desidratação o impeça de viver a estação na sua plenitude. Para ir controlando a sua ingestão de líquidos durante o dia – porque de certeza que já ouviu o quão importante é manter-se hidratado -, opte pela garrafa inteligente. Pode conectá-la ao seu smartphone e ir recebendo notificações acerca dos seus hábitos de consumo.

Mas se o ser humano tem tendência a apreciar o contacto com a água, o mesmo não se pode dizer dos aparelhos eletrónicos que transporta consigo. E da mesma forma que sentimos a necessidade de nos protegermos, usando um chapéu e colocando protetor solar, os nossos dispositivos também necessitam desse cuidado.

Uma capa à prova de água é algo que não deve faltar a quem vai aproveitar o calor para se refrescar e as da iServices permitem que continue a utilizar o telemóvel sem ter de o retirar da bolsa, uma vez que são feitas de TPU maleável. O seu certificado IPX8 e o sistema de fecho com três fatores não deixam que o seu aparelho entre em contacto com a água mesmo que caia no mar ou na piscina. Além disso, a corda ajustável permite que o leve ao pescoço, prevenindo quedas.

Mas como acidentes podem sempre acontecer e o seguro morreu de velho, o melhor é que, caso o telefone caia, o seu ecrã e câmara estejam protegidos. Nesse sentido, aconselhamo-lo a adquirir uma película de vidro. Quando a comprar, basta escolher a correta para a marca e modelo do seu telemóvel e aplicar.

E quem é que, quando se está a divertir, não gosta de tirar fotografias e gravar vídeos para poder recordar mais tarde? Desfrutar do momento presente é sempre o mais importante, mas também ninguém diz que não a um serão passado a recordar memórias. Para que nenhuma fique esquecida, é importante que a bateria não acabe, independentemente de onde estiver. Assim, ao seu serviço vêm as powerbanks. Na iServices pode escolher uma que carregue através de um cabo USB ou por indução, sendo que, no caso da última, evita o risco de tropeçar em algum fio.

Agora que já tem tudo o que precisa para se manter a si e ao seu telemóvel protegidos neste verão, o que é que ainda está a fazer em casa?