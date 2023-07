Pão, pão, queijo, queijo – e todos os petiscos que possa imaginar

Portugal e Espanha são países conhecidos pela sua boa comida. Entre ela, estão os petiscos, que caem ainda melhor num dia de calor, com boa companhia e uma cerveja na mão.

O verão pede comida leve, lanches ajantarados e bebidas frescas. Por sorte ou obra do destino, vivemos num país que capricha na arte de petiscar e, ocasionalmente, até vai buscar inspiração aos seus hermanos ibéricos. Do presunto ao queijo, passando pelo croquete e pelo pastel de bacalhau, não há acepipe colocado em cima da mesa que não tente o bom português.

De norte a sul do país, é impossível andar muitos quilómetros sem encontrar um lugar que não sirva as necessidades dos esfomeados. E, para que não fique com a barriga a dar horas, damos-lhe três sugestões de locais onde pode petiscar de cerveja na mão e amigos ao lado.

Beher

Vindo diretamente de Espanha, aterrou em Lisboa e no Porto (e também na Alemanha, caso esteja de passagem e tenha saudades do gosto ibérico) o Beher. Na capital situa-se perto do Elevador de Santa Justa e na Invicta no Mercado do Bom Sucesso e, em ambos, tem como estrela o presunto ibérico. Este pode ser pedido em tapas, ovos, bocadillos, tostas, tábuas ou croquetes, estando também presente em saladas e snacks, para quem quer algo mais composto. Ao seu lado, caminham os queijos, que lhe fazem companhia em hambúrgueres ou até numa francesinha ibérica, concebida pela chef Maria Matos. Para acompanhar, pode escolher vinho português ou cerveja Mahou e, para finalizar, aconselhamos os churros e a crema catalana.

Contacto Lisboa: +351 218 870 479

Morada Lisboa: Rua da Prata, 249, 1100-249 Lisboa

Contacto Porto: +351 924 713543

Morada Porto: Praça do Bom Sucesso, 79-90, 4150-145 Porto

Venga

Quando as tapas e os petiscos se unem com amor, não é descabido que saia um filho delicioso. Foi assim que nasceu a tapiscaria (o nome não deixa enganar) Venga, pelas mãos de Pedro Sá Pereira, também um dos fundadores da Essência do Vinho. Aqui, ou seja, em Matosinhos, encontrará uma celebração da cultura ibérica, onde, para se juntar à festa, vieram marcar presença um touro de Osborne e uma vaca açoriana. As mascotes da casa, desenhadas por Jorge Curval e Sobral Centeno e executadas pelo mestre bonequeiro José Aníbal (conhecido pelos cabeçudos), fazem companhia aos que ali se juntam para saborear os mais de 30 pratos disponíveis, entre os quais as batatas bravas, o polvo à galega, o camarão em citrino, as paellas ou as fideuàs (massa e marisco). Mas não encha a barriga na totalidade antes da sobremesa, uma vez que a mousse de chocolate, o suspiro de banana e noz pecã ou o folhado de ovos vão estar a fazer-lhe olhinhos.

Contacto: +351 937 387 818

Morada: Avenida Menéres, 621, 4450-191 Matosinhos

Padaria Nacional

Já se sabe que quando um português casa com uma espanhola, nada menos se espera em casa do que uma mesa cheia de iguarias. E a casa do Hugo Pereira e da Laura Sánchez é a Padaria Nacional, no coração do Porto, onde é possível comer pratos típicos dos dois países. As receitas são quase todas da mãe da Laura, adaptadas ao palato lusitano pela mãe do Hugo, Emília Araújo. A tortilha de bacalhau, o pintxo 4 queijos e o bolo de bacalhau já conquistaram portugueses e estrangeiros, mas a cozinheira acredita que ainda há muito espaço para crescer. Acompanhe a refeição com um vinho nacional ou uma cerveja Mahou e ficará satisfeito durante o resto do dia.

Contacto: +351 962 975 392

Morada: R. de Cedofeita 253, 4050-172 Porto, Portugal