Conheça o seu futuro apartamento a dois passos da Invicta

Trata-se de um novo condomínio privado a dois passos do Porto, com acesso a piscina, ginásio e pista de atletismo, além de uma deslumbrante vista sobre o Douro e a Invicta.

Na rotunda da VL8 em Vila Nova de Gaia, na Área Metropolitana do Porto, está um condomínio premium, com uma vista invejável sobre o Douro e a Cidade Invicta e bem próximo à futura Linha Rubi do Metro do Porto. Chama-se Douro Nobilis – River View, um empreendimento do grupo REVITO com assinatura do gabinete JÂ Arquitetura.

Este condomínio privado tem, no total, 114 apartamentos, do T1 ao T4. Alguns são dotados de varandas com 60 metros quadrados, enquanto outros apartamentos têm terraços que atingem os 150 metros quadrados, além de uma piscina privativa.

Independentemente das suas diferenças, todos os apartamentos do Douro Nobilis – River View são amplos e beneficiam de uma grande exposição solar. Para facilitar a comunicação entre as divisões e tirar o melhor partido da amplitude do espaço, a cozinha, a sala de jantar e a sala de estar, entre outras divisões, estão parcialmente abertas de forma a comunicarem entre si.

Adicionalmente, as casas estão equipadas com eletrodomésticos DSN da SMEG, solução de climatização com piso radiante da BAXI, porta de entrada Dierre, cerâmicos FLORIM, torneiras GROHE e outros acabamentos de excelente qualidade.

Como já deve ter percebido, a experiência de morar neste condomínio não pode ser comparada a nenhuma outra. Graças a uma localização exclusiva, consegue aliar a tranquilidade de um lugar pacato à proximidade a uma grande cidade. Cada apartamento está criteriosamente desenhado e equipado com o objetivo de lhe proporcionar a maior segurança e bem-estar, para que regressar a casa seja um momento pelo qual anseia todos os dias.

O conforto dos apartamentos, a par de uma localização privilegiada, não são as únicas razões para escolher o Douro Nobilis – River View para morar.

Porém, estas não são as únicas razões para escolher o Douro Nobilis – River View para morar. Qualquer residente tem direito a usufruir das duas piscinas comuns, pista de atletismo, ginásio ao ar livre e das zonas de lazer que fazem parte da cobertura do condomínio. Desta forma, terá uma experiência de total exclusividade que só pode resultar do trabalho inovador e de excelência da REVITO – grupo também responsável pela criação do Brasil 222A, em Coimbra, e, em Vila Nova de Gaia, do Jardim das Camélias e do Magnólia City Park.

Se já se imagina a ter a vida com que sempre sonhou no Douro Nobilis – River View, marque uma visita aqui. Porém, caso precise de saber mais para tomar a sua decisão, explore a fotogaleria e sinta-se em casa.