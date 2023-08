Como passar o verão no Centro de Portugal?

Entre manhãs desportivas, tardes calmas à beira-mar ou à beira-rio e noites que só terminam quando o sol nasce, esta região tem tudo o que precisa.

O verão é a estação dos passeios e das aventuras. Com as temperaturas altas e o sol a brilhar no céu azul, estão reunidas todas as condições para fazer as malas, entrar no carro e partir sem destino marcado. Porém, se é daquelas pessoas que gostam de planear as suas escapadinhas, temos boas notícias: o Centro de Portugal está cheio de oportunidades para aproveitar as suas férias ao máximo.

Dançar enquanto é tempo

Agosto é sinónimo de música e dança. Romarias, festas populares, festivais de música, há opções para todos os gostos. Não só servem para passar dias diferentes e divertidos, como lhe permitem aprender sobre a cultura e identidade próprias das comunidades que as organizam. É o que acontece no Centro de Portugal, onde existe quase uma festa para cada aldeia, vila e cidade.

Uma das mais populares é a Feira de São Mateus, em Viseu, que este ano se realiza de 10 de agosto a 21 de setembro. Porém, não são só os eventos mais conhecidos que chamam públicos dos vários cantos do país. Que o diga o Vagos Metal Fest, festival de música que acontece de 3 a 5 de agosto, e já transformou Vagos na Capital Nacional do Metal. Este ano, Coimbra também espera receber dezenas de amantes de música para a primeira edição do Luna Fest, um festival de rock’n’roll que vai chamar nomes internacionais à Praça do Comércio e à Praça da Canção, de 16 a 20 de agosto.

Das músicas para “abanar o capacete”, entramos no espírito de uma verdadeira festa popular, com o “Viver Ferreira do Zêzere”. Entre 11 e 13 de agosto, este é o ponto de encontro de Ferreirenses e de muitos turistas que ao longo dos três dias do certame têm a oportunidade de degustar deliciosos petiscos locais, ao som de muita música e animação, com a presença de Grupos de Concertinas, Filarmónicas, Grupos corais e de Cordas, e Ranchos Folclóricos.

Mas as nossas sugestões não se ficam por aqui. Para além da presença de 500 expositores, 47 tasquinhas gastronómicas, e várias atrações, a Expofacic acolhe, até 6 de agosto, em Cantanhede, nomes sonantes da música. Siga até lá e parta depois para as Festas da Batalha. De 11 a 15 de agosto, estes grandiosos festejos levam a melhor música nacional ao centro da vila. Este evento é perfeito para toda a família. Enquanto os adultos apreciam os concertos e jantam nas tradicionais tasquinhas, as crianças e jovens divertem-se na KidZone e na GameZone. Impossível faltar!

É caso para dizer que todos os estilos musicais têm um lugar no Centro de Portugal. Enquanto Vila de Rei recebe a 14 de agosto, o primeiro espetáculo do ‘Raízes Folk Fest – Festival de Folclore do Mundo’, que se prolonga até dia 19 do mesmo mês na Sertã, Mação, Oleiros, Pedrógão Grande ou Proença-a-Nova, os “Fados no Largo” fazem-se ouvir no concelho de Oleiros, até 16 de setembro. Ao todo, são esperados 14 concertos espalhados por todo o território oleirense.

Ficou com vontade de sentir o espírito festivo do Centro de Portugal? Descubra mais eventos na fotogaleria abaixo.

Bons Sons, Médio Tejo



Expofacic, Região de Coimbra



RFM Somni, Região de Coimbra



Mergulhos entre o doce e o salgado

Já que as festas o motivaram a percorrer tantos quilómetros até ao coração do país, mais vale demorar-se e descobrir o que a região tem para oferecer noutras vertentes. E haverá melhor maneira de passar o tempo no verão do que dentro de água? Não só achamos que não, como também temos uma certeza: nada lhe vai faltar ao longo das três centenas de quilómetros de praias atlânticas do Centro de Portugal. Nem mesmo ilhas.

As Berlengas têm tudo o que um paraíso na terra deve ter: um mar com uma cor tão atraente que nos faz querer mergulhar nas suas profundezas, uma vida marinha diversa e uma Reserva Natural que guarda uma flora e fauna sem igual. Embarcar rumo ao arquipélago será como viajar para fora do país, dentro de fronteiras.

Já de regresso ao continente, há muito areal por percorrer e a Praia do Bico, no concelho da Murtosa, é o destino a escolher para quem busca natureza e tranquilidade. Situa-se a poente do Cais do Bico, que, no passado, um local muito relevante onde chegava moliço, sal e materiais de construção. Além de ter um areal pequeno e intimista, está integrada no NaturRia, um percurso desenhado para admirar a biodiversidade da Ria de Aveiro com respeito pela sua preservação.

Também no coração da Ria de Aveiro, a Praia de Mira junta a pesca tradicional e banhos de qualidade. Em todo o mundo, é a única que tem Bandeira Azul desde o ano de criação do galardão, 1987, mas não é apenas por isso que é uma praia ímpar, ou não fossem a Arte Xávega e os palheiros de Mira os seus pontos mais atrativos.

Outras praias devem a sua popularidade aos casos mais insólitos. A Praia do Osso da Baleia, onde foi encontrado um esqueleto de baleia no século XX, é um dos mais belos cartões de visita de Pombal, com a sua paisagem natural marcada pelas dunas e uma localização privilegiada na Mata Nacional do Urso.

Para além das muitas praias de água salgada de cortar a respiração no coração do país, há outras opções para quem quer dar mergulhos este verão. Na Serra da Estrela, encontra Cortes do Meio, a capital portuguesa das piscinas naturais, onde existem dezenas de lagos, poços e cascatas e 12 piscinas naturais sinalizadas.

Também pode encontrar piscinas naturais noutros pontos do país, como em São Pedro do Sul, onde todos os verões chegam turistas para explorar o Poço Azul, uma piscina natural onde as quedas de água vindas das montanhas maravilham qualquer pessoa. Entre montes e vales, a Praia Fluvial de Sesmo, em Castelo Branco, também promete deslumbrar quem a visita através de águas que espelham o céu.

Além de paisagens de rara beleza, as praias de água doce do Centro de Portugal também se destacam pelo bem que fazem à nossa saúde. Às águas do Agroal, em Ourém, por exemplo, são atribuídas propriedades terapêuticas. Se duvida, basta visitá-las e experimentar por si.

E não se esqueça de assistir a impressionantes manobras de Wakeboard, na Albufeira de Castelo do Bode. É que a Praia do Lago Azul, em Ferreira do Zêzere, acolhe o maior evento de Wakeboard do mundo, o Nautique WWA Wakeboard World Championship, de 31 de agosto a 3 de setembro. Ao longo destes quatro dias, aproveite as condições únicas que a região oferece, desde os muitos recursos naturais às propostas de lazer e cultura, disponíveis nos mais de 60 quilómetros adjacentes à Albufeira. O evento é gratuito para todos aqueles que queiram assistir.

À procura de praias no Centro de Portugal? Encontre mais na fotogaleria.

Praia da Formosa, Oeste



Praia do Furadouro, Região de Aveiro



Praia do Rei Cortiço, Região de Leiria



Praia do Relógio, Região de Coimbra



Praia Fluvial Folgosa, Viseu Dão Lafões



Praia Fluvial Fraga de São Simão, Leiria



Praia Fluvial Lapa dos Dinheiros, Serra da Estrela



Praia Fluvial Penedo Furado, Médio Tejo



Praia do Lago Azul



Desporto em comunhão com a Natureza

A par de tardes lânguidas ao abrigo das dunas, o Centro de Portugal pede dias repletos de aventuras. Quem recebe o chamamento pode chegar de bicicleta de montanha, de bicicleta de estrada ou apenas calçando umas sapatilhas de corrida.

As Aldeias de Montanha, na Serra da Estrela, são um bom ponto de partida para caminhadas ao ar livre, sendo vários os roteiros e os percursos que levarão toda a família a conhecer as localidades de Cortes do Meio, Erada, Penhas da Saúde, São Jorge da Beira e Verdelhos.

Os amantes de bicicleta de estrada não podem perder a Subida Épica Ponte das 3 Entradas-Monte do Colcurinho, no concelho de Oliveira do Hospital. Quem a completar merece apreciar uma vista panorâmica sobre as Serras da Estrela, Açor, Caramulo e Montemuro sentado na Bicicleta do Colcurinho – a melhor recompensa por um esforço como este. Mais a sul, o PR1 – Percurso Pedestre “Por serras de Al-Ruta” vai fazê-lo apaixonar-se pelas paisagens verdes do concelho de Arruda dos Vinhos.

Em plena cidade de Tomar, na antiga cerca conventual do Convento de Cristo, a Mata dos Sete Montes convida-o a dar um passeio romântico no meio de flores e árvores. Já em Castelo Branco, o Parque do Barrocal promete levá-lo num passeio sustentável pelos territórios classificados do Geoparque Naturtejo Mundial da UNESCO e da Reserva da Biosfera Transfronteiriça Tejo/Tejo Internacional, através de caminhos que incluem um túnel e uma ponte suspensa. Na região de Aveiro, o Percurso do Salreu permite-lhe contactar com a fauna e flora típicas, ao longo de oito quilómetros marcados por campos de arroz, sapais, juncais e caniçais.

Caso não resista a tirar fotos em baloiços, há três que tem obrigatoriamente de conhecer em São Pedro do Sul – o baloiço da Serra da Arada, de S. Macário e da Serra da Freita. E, se não consegue passar sem uma dose de adrenalina, vai encontrá-la no Parque Aventura Figueira da Foz ou no Parque Aventura Pousos, em Leiria. Pequenos e graúdos podem percorrer uma série de percursos através de pontes, redes, slides gigantes pelo meio das árvores e em suspenso. Basta que tenham 1,25 m para entrar na aventura.

Em busca de ideias para se mexer no Centro de Portugal? Inspire-se na fotogaleria.