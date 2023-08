Cinco coisas para fazer no Algarve em agosto

Já está de malas arrumadas, mas não lhe apetece estar a repetir aquilo que faz todos os anos? Sugerimos-lhe cinco atividades, em água e em terra, de barco e de automóvel, para aproveitar o querido mês de agosto.

Agosto já chegou e com ele vieram os períodos de férias mais longos de grande parte dos portugueses. No ano passado, quase 60% da população das grandes metrópoles nacionais optou por desfrutar deste momento no Algarve, algo que não surpreende ninguém. Entre a praia, a natureza e a boa comida, não há como errar quando se ruma a sul.

No entanto, há sempre qualquer coisa de mágico em fugir à rotina e ir de férias para um lugar que já conhecemos não deve ser impedimento. Assim, sugerimos-lhe cinco atividades para fazer no Algarve em agosto de modo a aproveitar um dos locais mais bonitos do país como nunca o fez.

