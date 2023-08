Amantes de automóveis elétricos, o destino deste verão é a Marina de Vilamoura

Durante uma semana e meia, vai ser possível testar sete veículos 100% elétricos da gama EQ da Mercedes-Benz e assistir à apresentação do novo Classe E Limousine

No verão, todos os caminhos vão dar ao Algarve. Com razões que vão desde a praia à comida, passando pelo bom tempo e as inúmeras atividades possíveis, torna-se praticamente inevitável deixar passar um ano sem rumar ao sul do país.

Mas, se ainda estava com dúvidas sobre se vale ou não a pena escolher este destino, pode começar a fazer as malas. De 8 a 20 de agosto vai passar pela Marina de Vilamoura o Roadshow da Mercedes-Benz, onde será possível experimentar os modelos 100% elétricos da gama EQ e assistir à apresentação do novo Classe E Limousine, que estará disponível em Portugal daqui a aproximadamente dois meses.

Saiba mais aqui