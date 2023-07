Algarve: Gastronomia de alma lavada

Se acha que o único ponto alto do Algarve são as praias, desengane-se. O peixe e o marisco fresco desta região são incontornáveis e não há altura melhor que umas férias relaxantes para (com)provar isso mesmo.

Destino de férias de eleição de portugueses e estrangeiros, o Algarve é considerado um pequeno paraíso, e com o devido mérito. Quer se prefira o ambiente festivo da cidade ou as praias mais desertas, o sul do país tem algo para todos. Além do calor e dos areais extensos, o peixe e marisco frescos são das coisas mais gabadas por quem lá passa e se não vê razão para isso é porque ainda não visitou os restaurantes certos.

Para acabar com esse flagelo, vamos dar-lhe três sugestões de restaurantes para desfrutar no Algarve, onde a gastronomia se une na perfeição com a natureza, criando o ambiente ideal para descontrair com os amigos enquanto alimenta a alma.

A Floresta

Numa urbanização pacata em Almancil, encontra-se A Floresta, um restaurante que serve do peixe à carne, dos petiscos aos doces. Os sócios, Rui Gonçalves e Hernâni Teixeira, têm como mote “o nosso tempero é o amor” e essa pode ser a justificação para terem trazido do primeiro restaurante que tiveram cerca de metade da clientela. O espaço possui um terraço rodeado de arbustos floridos, que serviu como inspiração para o nome. Assim que chegamos, podemos ver sair da cozinha entradas como camarão à Guilho, ameijoas à Bulhão Pato ou presunto de porco preto, que antecedem os pratos principais. Há quem venha de propósito pelo peixe grelhado ou pela cataplana, mas a verdade é que a carne não fica para segundo plano. Se quiser optar pelas carnes brancas, tem o frango grelhado, se preferir algo mais composto, o porco preto e as costeletas de borrego são a escolha ideal. Variedade não falta e pode verificar isso antes de sair, perguntando pelos doces da casa.

Contacto: +351 289 323 232

Morada: Rua Manuel Teixeira Gomes (EM 527), 75A, 8135-016 Almancil

Urban Grill

Desde setembro de 2020 que Portimão dá casa a uma steakhouse de comer e chorar por mais. A ucraniana Yulia Lozinska é a proprietária do espaço e admite que quis trazer para esta cidade algarvia um restaurante de carne, que juntasse uma gastronomia mais elaborada ao ambiente convivial. Os cortes servidos são para partilhar, com até cinco pessoas, e vêm acompanhados de batatas fritas e salada. Para que possa vir com amigos que não apreciem tanto carne, há também opções de peixe e de saladas, sendo que, mesmo que comesse apenas entradas também não ficaria mal. Entre as espetadinhas de queijo panado com três molhos, o camarão frito em azeite e brandy e o queijo Camembert com mel, difícil vai ser não exagerar para poder apreciar o prato principal. Para ajudar tudo isto a descer, o estabelecimento conta com uma boa carta de vinhos e cervejas, da qual fazem parte as espanholas Mahou e Alhambra. Se ainda lhe sobrar espaço no estômago, aconselhamos a que não se vá sem provar uma das três estrelas da casa no que toca a sobremesas: a pavlova, o banoffee ou o cheesecake.

Contacto: +351 282 048 302

Morada: Avenida São Lourenço da Barrosa, edif. Vaumar, loja C, 8500-334 Portimão

Brava

A originalidade é a marca do Brava, um restaurante em Almancil que recentemente renovou o seu menu para ir ao encontro da leveza que o verão pede. A carta divide-se entre as tapas da terra e do mar, a fuga das tapas e as sobremesas e, por muita vontade que tenha, o melhor é não exagerar em nenhum deles para ter o prazer de experimentar todos. Carpaccio de novilho com pesto de amêndoa e parmesão, asinhas de frango ao mel e sésamo tostadas e mini hambúrguer em pão brioche com paté de chouriço, queijo de ovelha, rúcula e tomate são algumas das opções com carne. Se está curioso com os sabores a mar, pode contar com as clássicas ameijoas à Bulhão Pato, o pica pau de atum com alcaparras e coentros e até com um wrap de salmão curado com rúcula e queijo creme de anete e lima. Para quando a fome é muita e apetece um prato mais substancial, tem uma seleção de massas para o satisfazer, assim com um ribeye com pimentos padrón. Para terminar, pode ficar com o tradicional Dom Rodrigo algarvio ou arriscar num mil folhas regado com molho de chocolate e pimenta rosa.

Contacto: +351 289 393 874

Morada: Estrada de Vale de Éguas 26, 8135-033 Almancil