Vinhos de Almeirim percorrem praias portuguesas até meados de agosto

A iniciativa Vinhos do Tejo na Praia é promovida pela Comissão Vitivinícola Regional do Tejo em parceria com a Câmara Municipal de Almeirim.

A partir de hoje e até 15 de agosto a quinta edição de Vinhos do Tejo nas Praias vai percorrer dez praias do centro ao sul da costa portuguesa. A ação tem como objetivo dar a conhecer os vinhos da região, neste caso, do concelho de Almeirim.

O périplo começa na Nazaré – hoje, amanhã e depois -, dirige-se, dia 20, para a Ericeira e, dia 22, para São Martinho do Porto. No fim de semana de 23 e 24, os vinhos rumam à praia da Foz do Arelho e a 26 e 27 ao Baleal.

A seguir, viajam até às praias do Algarve, com paragem na Praia da Rocha, de 30 de julho a 1 de agosto; em Lagos, de 3 a 5 de agosto; na Quarteira, de 6 a 8; em Albufeira, nos dias 9 e 10; e, por fim, em Monte Gordo, de 13 a 15.