Rovisco Garcia aposta na sustentabilidade do projeto familiar – e nos vinhos

Encaixada entre as barragens de Montargil e Maranhão, no Alto Alentejo, a Rovisco Garcia produz vinhos que exprimem as caratarísticas de um solo mais fresco e de baixa altitude. As vinhas estão rodeadas de montado de sobro, uma das atividades da herdade.



As herdades da Rovisco Garcia espelham o ecossistema do Alto Alentejo em que a Aldeia Velha se insere: uma paisagem marcada por colinas suaves forradas a montado de sobro, azinheiras e pastos forrageiros, que alimentam o gado de raça mertolenga da propriedade. Do pinhal-manso e do olival saem também os muito valorizados pinhão e azeite, e por fim há vinhas, que ocupam apenas 28 dos 1746 hectares das herdades. O projeto da família Carvalho Rovisco Garcia tem envolvido várias gerações, pelo menos desde o século XVII.

Em 1998, Francisco e António José de Almeida Garrett assumiram o testemunho da mãe, Maria Antónia de Carvalho Rovisco Garcia, e criaram a marca RG Rovisco Garcia, entrando no século XXI com um novo ciclo de investimento. “A vinha era do tempo do meu bisavô e tivemos de mudá-la para uma encosta com melhor exposição solar”, diz a responsável de marketing Sofia Almeida Garrett. Hoje, a adega integra o Plano de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo, tendo Luís Louro e Inês Capão encarregados da viticultura e enologia.

Os vinhos exprimem um Alentejo mais fresco, sem altitude, e resultam de castas típicas: arinto e antão vaz nos brancos; touriga nacional e aragonez nos rosés; e aragonez, alicante bouschet, syrah, cabernet sauvignon e petit verdot nos tintos, dependendo se for Colheita, Reserva ou Superior (estes, feitos apenas em anos agrícolas execionais). “São vinhos com frescura e elegância e claramente gastronómicos”. Tanto o branco como o rosé são vegan certificados. A sustentabilidade cobre todo o ciclo de produção, da vinha ao embalamento.

É uma vinha com caraterísticas especiais, estando mergulhada no montado de sobro, que por sua vez ajuda também a combater a desertificação, a conservar os solos e a regularizar o ciclo hidrológico. Todo o ecossistema de fauna e flora é, enfim, beneficiado. A herdade introduziu também o corço “Capreolus capreolus”, o mais pequeno de todos os cervídeos, no seu habitat, em 2000, salvando-o da extinção. O javali, a raposa, o ginete, o texugo, a lebre, o coelho e o saca-rabos são outros dos animais que povoam os terrenos, em Avis.

Vinho

Rovisco Garcia Alentejo Branco 2022

7 euros

Associamos no nosso imaginário o Alentejo vínico a uma planície a perder de vista e raramente nos damos conta de que é também terra de forte sensualidade e matizada de forma caprichosa, marcada mais pela diversidade que pela extensão propriamente dita. Brilhantemente gerido por Sofia Almeida Garrett, representa a um tempo inovação e legado familiar. Secundada pelo enólogo Luís Louro, produz vinhos diferenciados e equilibrados, como este branco notável de que felizmente se produziram 8 mil garrafas.