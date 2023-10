Regressar às origens para fazer vinho, na Beira Interior

Foi na Beira Interior que nasceu a Adega 23, projeto idealizado por Manuela Carmona, médica apaixonada por vinhos. Com tudo feito de raiz, desde a plantação das videiras à adega, a marca começou com três blends e já aumentou o seu portfólio.

Manuela Carmona, natural de Castelo Branco e com vida feita em Lisboa, onde trabalha como oftalmologista, foi aos poucos apaixonando-se pelo mundo dos vinhos. Até que acabou por desejar produzir as suas próprias referências. Em Sarnadas de Ródão, perto da sua terra natal e ao lado da A23, encontrou um espaço ideal. Naquilo que era um “autêntico matagal”, como a própria lembra, construiu uma adega moderna e plantou 12 hectares de vinha, em 2015.

Com Rui Reguinga, que desde o início está no projeto e que continua a ser o enólogo consultor, desenhou os três primeiros blends, um tinto, um branco e um rosé, bem como, a seguir, o espumante de Arinto, um bruto natural. “As coisas evoluíram”, conta a médica que continua a rumar todos os fins de semana ao interior para se dedicar ao vinho.

Com José Hipólito como enólogo residente desde 2020, foi possível começar a pensar em mais vinhos. Continuam com os três blends e acrescentaram ao portfólio um reserva Syrah e Alicante Bouchet, e os monovarietais de Syrah, Viognier, Rufete e Síria, estas últimas castas identitárias da Beira. “O Rufete tem uma cor que parece Pinot Noir. É um vinho leve, que se deve beber mais fresco do que outros tintos. É bom no verão e com pratos de peixe.” A Adega 23 está aberta a quem a quiser conhecer. Durante a semana, as visitas são orientadas por Hipólito e ao fim de semana pela própria Manuela, que não se cansa de andar de um lado para outro. “Faço o melhor possível, já tenho a minha rotina profissional estabelecida e os vinhos são uma atividade divertida.” LM

Vinho

Adega 23 Rufete Beira Interior tinto 2021. Preço: 14,50 euros

Manuela Carmona é médica oftalmologista e produtora assumida na região que a viu crescer. Os vinhos Adega 23 acabam de ver a gama aumentada e este varietal de Rufete – ou Tinta Pinheira – é fortemente identitário. Elegância a toda a prova, extração muito contida e muito sabor fazem dele excelente parceiro à mesa. Vinho feminino e ao mesmo tempo viril, a dualidade é fascinante. Com o enólogo José Hipólito está a produzir vinhos muito especiais. FM