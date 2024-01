Passeios para 2024: Conhecer a Bairrada à boleia Baga

Celebrar a Baga, que teve um tortuoso percurso até se tornar na casta rainha da Bairrada, é o que se propõem fazer sete produtores de vinho da região.

Os Baga Friends instituiram o Dia Internacional da Baga, que se celebra pela terceira vez em 2024. A data já está marcada: dia 4 de maio. Nesse sábado, os produtores vão abrir as suas adegas para visitas e provas especiais em ambiente descontraído e de festa.

Além de ser o dia ideal para conhecer a fundo os grandes tintos de Baga, é também o momento certo para falar com os produtores, disponíveis para explicarem todas as características da casta e de como se podem fazer grandes vinhos a partir dela. A Bairrada é também uma região conhecida pelo leitão, que chama diariamente muita gente aos seus restaurantes. Um deles é o Rei dos Leitões, que nos últimos dois anos recebeu o jantar de encerramento da festa (requer reserva com alguma antecedência, é só estar atento às redes sociais dos Baga Friends).

Dia Internacional da Baga: 4 de maio

Baga Friends: Adega Luís Pato (Rua da Quinta Nova, Amoreira da Gândara, Anadia), Quinta das Bágeiras (Rua Principal, 598, Fogueira, Sangalhos); Sidónio de Sousa (Rua do Passadiço, Sangalhos); Quinta da Vacariça (Rua do Chorão, 3, Tamengos, Anadia); Adega Vadio (Rua Dr. Manuel Rodrigues, 28A, Poutena, Vilarinho do Bairro); Filipa Pato (Rua de Santo André, 41, Óis do Bairro, Anadia); Quinta de Baixo/Niepoort (Rua Professor Joaquim Pires dos Santos, 28, Cordinhã, Cantanhede)

COMER

Mugasa

Nasceu nos anos 1970 como café da aldeia pelas mãos de Álvaro Nogueira e a mulher Helena. Hoje, é um restaurante premiado e frequentado por quem vai à procura do tradicional leitão. Nos fornos a assar os leitões está Ricardo, filho do casal. Além deste prato, o leitão aparece também em iscas de fígado e cabidela. O bacalhau assado na brasa é outro dos pratos em destaque e a garrafeira reflete o que melhor se faz na região. (Largo da Feira, Fogueira, Sangalhos. Das 12h às 15h30 e das 19h30 às 22h30. Encerra ao domingo e segunda ao jantar e terça o dia todo. Preço médio: 25 euros)

FICAR

Grande Hotel do Luso

Desenhado por Cassiano Branco, o Grande Hotel do Luso foi inaugurado em 1940. Na altura, estava ligado ao turismo das termas. Desde 2003 que não pertence às Águas de Luso, mas continua a ter parceria com as termas. Ao longo dos anos foi-se modernizando, não descurando o estilo clássico e sóbrio. À piscina olímpica exterior, de 1941, juntou-se mais recentemente uma piscina interior, spa e ginásio. (Rua Dr. José Cid de Oliveira 86, Luso, Mealhada. Tel.: 231937937. Web: hoteluso.com)