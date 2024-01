Oenophilia: estão de volta as provas de vinho gratuitas no WOW, em Gaia

Este fim de semana acontece a primeira prova gratuita de 2024 na Oenophilia, uma experiência para todos os que visitem a loja de vinhos do World of Wine, em Vila Nova de Gaia, entre as 15h e as 19h de sábado e domingo.





Uma seleção de vinhos preparada pela garrafeira do World of Wine – WOW, em Vila Nova de Gaia, vai estar disponível para provas gratuitas durante a primeira edição deste ano da Oenophilia. “Estas são oportunidades excelentes para reunirmos os nossos clientes habituais, mas também para acolher novos visitantes e dar a conhecer algumas novidades da nossa garrafeira”, diz Marta Bravo, diretora das lojas e museus do WOW, em comunicado.

A Oenophilia reúne vinhos de todos os estilos, em representação de todas as regiões do continente e das ilhas – com o devido destaque reservado ao vinho do Porto -, e está aberta todos os dias, das 10h às 20h. Durante o evento, os clientes podem usufruir também de 10% de desconto nos produtos da garrafeira, bem como de estacionamento gratuito para compras superiores a 50 euros.

As próximas datas da Oenophilia já são conhecidas, 17 e 18 de fevereiro, e vão trazer provas de azeites e vinhos. As degustações seguintes contemplam a harmonização de produtos de Páscoa e vinho do Porto; espumantes e vinhos rosé; entre outros.

A compra na loja de vinho atribui descontos em outros espaços do WOW, tais como a Escola de Vinho, ou mesmo os restaurantes e bares do quarteirão cultural. Benefícios que deverão ser consultados ao detalhe, no local. Diariamente, é também servido vinho a copo na garrafeira.