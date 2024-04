Noster: um bar de vinhos e petiscos com carta rotativa, em Coimbra

No bar de vinhos Noster, próximo da Igreja de Santa Cruz, em Coimbra, os rótulos portugueses - alguns servidos a copo - surgem acompanhados por diversos pitéus. Da chouriça assada à panqueca recheada vegetariana.





“A minha vida é a restauração, desde que me conheço”, começa por dizer Maria Rebelo, explicando que trabalhou em países como Bélgica e França, da cozinha ao serviço de sala, em hotéis e restaurantes com estrela Michelin, passando ainda por cruzeiros de luxo. Desenvolveu o gosto pelo vinho lá fora, ao contactar com os rótulos franceses, muito graças a dois amigos que eram escanções. Quando voltou a Portugal, fez formação específica na área e ficou atenta: mal surgisse a hipótese de ter algo “pequenino, com um serviço mais próximo do cliente”, era para agarrar. E aqui estamos, no bar de vinhos Noster, aberto, desde dezembro, em Coimbra.

Maria Rebelo queria que o nome tivesse ligação com o vinho, a cultura. Na vizinhança encontram-se o Café Santa Cruz e a Igreja homónima, o que conduziu à expressão latina pater noster (pai nosso). Assim nasceu o nome Noster, que significa “nosso”. “Trazendo para esta realidade, é o nosso espaço, o nosso cantinho”, esclarece. O foco está sobre os vinhos nacionais, de praticamente todas as regiões, com ênfase na Bairrada, no Dão e nas Beiras, sem deixar de fora o resto do país, do Douro às ilhas.





“A ideia é ter uma carta pequena e rotativa, para ir introduzindo novidades. Obviamente, vamos ter marcas que as pessoas reconhecem, que estão no mercado há muitos anos, mas dando oportunidade a pequenos produtores”, conta Maria, recetiva a acolher ali eventos – desde provas vínicas até exposições de arte relacionadas com esse imaginário. Os vinhos estão disponíveis à garrafa, e alguns são servidos também a copo, detalha a responsável pelo bar, que tem por cima um alojamento local em mãos diferentes: a Casa Vinum.

O Noster disponibiliza ainda outras bebidas, dos produtos de cafetaria à kombucha, bem como petiscos. A intenção, segundo Maria Rebelo, passa por oferecer “algo diferente”, com “simplicidade, sabor e qualidade do produto, sem inventar muito”. Aos pitéus clássicos, como a chouriça assada ou a punheta de bacalhau, juntam-se outros baseados em produtos da região – caso do queijo Rabaçal, de Penela, que chega à mesa combinado com tomate, pesto de tremoço e presunto.





Opções menos óbvias são a panqueca de batata recheada com cogumelos, espinafres e queijo (proposta vegetariana, que pode virar vegana), o salmão fumado com curd de limão ou o prego em pão de leite e manteiga de alho. Para sobremesa, sugere-se pão de ló húmido com canela e flor de sal ou sabayon de Licor Beirão, este último fabricado na Lousã. Para viajar, nem sempre é preciso ir longe.

Noster – Taberna & Wine Bar

Rua Martins de Carvalho, 28, Coimbra

Tel.: 911 735 293

Das 12h30 às 23h (sexta e sábado até às 24h). Encerra à terça.

Preços: vinhos à garrafa desde 12 euros; vinhos a copo desde 3,50 euros.