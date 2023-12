Noites festivas no Mind the Glass com novidades gastronómicas

O wine bar e restaurante Mind the Glass, no Porto, celebra as festividades de dezembro com menus de Natal e um réveillon remeter para os "loucos anos 20".

Para os jantares natalícios de grupo, o chef Henrique Ferreira preparou duas propostas. O Menu Prata (35 euros) tem duas opções para entrada, prato principal e sobremesa. No Menu Ouro (45 euros) existem também duas opções para Entrada, um prato de peixe, um de carne e sobremesa. Açorda de bacalhau, peito de peru assado ou folhado de frango do campo são algumas das sugestões.

Incluído no menu está o couvert, os vinhos selecionados pelo escanção da casa, águas, sumos e café. Quem quiser, por mais 10 euros, poderá ter uma seleção de vinhos premium.

Além destes menus, o chef criou uma nova carta para receber o inverno. Empada de pato, bifaninha desfeita, rabanada com gelado de canela, estufado de seitan, e puré de batata-doce, pelo folhado de frango do campo e esparregado de espinafres e pelo malandrinho de rabo de boi e vitela, são algumas das novas sugestões.

Quanto ao réveillon, o Mind the Glass prepara uma festa que remete para os anos 20 do século passado, sendo que se deve cumprir dress code alusivo às festas daquela época. Creme de camarão selvagem, com aipo e tomate seco, garoupa ao vapor, carolino cremoso de lima e espinafres, bochecha de vitela confitada, puré de batata trufado e molho de vinho tinto fazem parte das escolhas. À meia-noite há espumante e a festa prossegue com dj até às 2h da manhã.

Mais informações sobre os menus disponíveis do site do wine bar: mindtheglass.pt