No Be Bar, na Comporta, há cerveja artesanal feita com arroz (e petiscos)

A cerveja feita com arroz Carolino da Comporta é uma das facetas do Be Bar, que aposta nas próprias cervejas artesanais. Petiscos de chef e finais de tarde animados por DJ são outros dos chamarizes deste espaço, aberto até outubro.

Complexa, com notas de amargura e mais alcoólica do que as restantes cervejas do Be Bar, na Comporta, a Be Rice IPA expressa melhor as suas caraterísticas junto de quem já conhece as nuances das cervejas de produção artesanal. “É uma cerveja clara, de corpo médio e com aroma cítrico e frutado que me remete para tangerina e frutos tropicais”, explica Pedro Santos, o mestre cervejeiro por trás da alquimia das cinco cervejas do Be Bar, primeiro gastrobar com cervejas artesanais na Comporta.

O que a distingue das demais é a introdução de arroz Carolino na receita. “Quando as fazemos com arroz, como os japoneses fazem, resultam cervejas leves. Eu quis brincar e contrariar isso mesmo”, explica o cervejeiro que colabora com a Canil, em Queluz. Para aqui, desenvolveu cinco receitas exclusivas e adequadas aos dias de sol – Czech Kolsh, Be Blonde, Red Fruit Pale Ale, Be Red Session e Be Rice IPA -, ordenando-as da mais leve para a mais forte e por teor alcoólico – a de arroz tem 6.3%.









Da pressão das torneiras para as mesas da esplanada, as cervejas casam com os petiscos do chef Lucas Paixão inspirados nas receitas e produtos alentejanos. Há, por exemplo, sandes de cachaço de porco preto confitado em cerveja, salada de gaspacho e um cremoso de bacalhau com broa de milho. Este, de resto, tem feito as delícias dos clientes, conta Carla Pavolak, uma das sócias do Be Bar que abriu em junho, como extensão do Be Comporta, de comida saudável, aberto há seis anos.

Música ao pôr-do-sol, petiscos para levar para a praia e um mercado de produtores locais também fazem parte da receita do espaço, instalado na Casa da Cultura da Comporta, que noutras vidas foi um cinema e até um armazém de arroz. O Be Bar irá funcionar até outubro. Quem quiser prolongar o verão ao sabor das cervejas artesanais pode comprar as Be Blonde e Be Red Session no restaurante irmão. Cada garrafa custa quatro euros.