Na cervejaria A.M.O. Brewery, em Lisboa, os patudos são bem-vindos

Do Canadá para Portugal, Margaret Orlowski trouxe o gosto por fazer cerveja. Em 2019, abriu a A.M.O. Brewery, em Arroios, uma microcervejaria artesanal, com pretzels caseiros.

Apensar nos companheiros caninos, há sempre uma taça de água na esplanada da A.M.O. Brewery, que acaba por também matar a sede aos cães que estão apenas a passear na Rua Bernardim Ribeiro, conta Margaret Orlowski, garantindo que os cães são sempre bem-vindos à esplanada e ao mezanino interior da A.M.O., que se desdobra em fábrica e bar. Margaret já fazia cerveja no Canadá, de onde é natural, mas o passatempo veio consigo na bagagem para Lisboa, onde se instalou em 2012. As experiências continuaram por cá, até que deram origem ao espaço físico da A.M.O., em 2017.





Por lá, correm cervejas em nove torneiras, sendo que a Andorinha Pale Ale, a Most Wanted IPA e a Borboleta APA são as fixas (e as mais populares), e as restantes vão rodando conforme aquilo que se vai produzindo. Neste momento, há duas novidades: a Prickly Pear, com figos da Índia nacionais, e a Welcome Back, uma Pale Ale que brinda os lisboetas de volta à cidade e ao trabalho, com um aroma levemente frutado, notas de laranja e pinho e um final pouco amargo.

Para trincar, saem do forno pretzels caseiros em quatro variedades – com sal, sementes de sésamo, queijo Emmental ou queijo e bacon -, pão artesanal de salsicha, produzida pela Wurst – Salsicharia Austríaca com carne biológica alentejana; e calzones recheados com mozarela, azeitona preta, alho-francês e cogumelos.





À comida e à bebida junta-se ainda animação noturna com DJ convidados, exposições de arte no mezanino e o evento Books & Beer, que acontece todas as quintas. Entre as 18 e as 21 horas, os clientes são convidados a conversar sobre livros, a deixar um que já tenham lido e a levar outro que queiram conhecer.