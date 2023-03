Falar sobre vinhos à volta de uma mesa farta no The Lodge, em Gaia

Foi com rótulos da Soalheiro e da Poças que arrancou o Wine Social Club. De dois em dois meses, estes jantares vínicos no hotel The Lodge, em Via Nova de Gaia, juntam dois produtores que acompanham a refeição para falar sobre os seus vinhos, na Sala dos Trinta.

Porque os produtores Luís Cerdeira, da Quinta de Soalheiro, e André Barbosa, da Poças, gostam de “bater bolas”, como diz primeiro, foi com animada conversa que decorreu a primeira edição do Wine Social Club, no dia 2 de março. Este evento, que acontecerá de dois em dois meses, quer juntar sempre dois produtores para falarem descontraidamente e numa linguagem acessível, das suas produções, como explicou João Freitas, diretor de “food and beverage” do hotel.

A regra é não haver muitas regras, deixando à consideração dos convidados o que apresentar e como o fazer. Neste caso, André Barbosa escolheu os vinhos da Soalheiro e Luís Cerdeira os da Poças. Antes do jantar, os convivas confraternizaram no bar do hotel. Um copo de espumante do Soalheiro Bruto Barrica 2018 e o vermute da Poças Soberbo deram início às primeiras trocas de palavras, que continuaram depois na Sala dos Trinta, um espaço que respira vinho, dominado por uma grande mesa comum.

A ideia do jantar não passa por harmonizações com os vinhos escolhidos, se bem que o chef João Vieira, do restaurante do hotel, o Dona Maria, preparou petiscos condizentes com as regiões apresentadas, Douro e Minho. Primeiro, as entradas encheram a mesa – a bola de enchidos, as pataniscas, a salada de polvo, os jaquinzinhos e vários enchidos acompanharam os primeiros vinhos da Soalheiro. Arrancou-se com o novíssimo Alvarinho Granit, que desencadeou considerações acerca da mineralidade versus a tropicalidade da casta. Seguiu-se outro Alvarinho, o Terramater, não filtrado e com 15% de barrica. Mote para se falar de vinhos com pouca intervenção.





Da Poças, chegou à mesa o palhete da linha Fora de Série, o Vinho da Roga, feito de vinhas velhas (tintas e brancas) e leve em álcool, em homenagem aos trabalhadores que fazem as vindimas no Douro. Seguiu-se a Quinta das Quartas, da mesma série, fermentado em lagar de granito.

Já com muitas garrafas em cima da mesa e com o prato principal de rojões à moda do Minho com arroz de sarrabulho terminado, seguiu-se o leite-creme queimado acompanhado de Porto Vintage 2018.

O próximo jantar do Social Wine Club terá lugar dia 4 de maio. Os produtores ainda estão por definir.

Preço: 75 euros