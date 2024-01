Dia de Reis celebra-se com festa de cerveja artesanal em Marvila

A festa Ouro Incenso e Birra está de volta à zona oriental da capital este sábado, entre as 13h e as 03h, com entrada livre. Na Musa, Dois Corvos e Fermentage, haverá cervejas à prova, petiscos, concertos e DJ sets.

Na zona oriental da capital, a tradição mantém-se: o Dia de Reis é sinónimo de festa de cerveja artesanal em Marvila. À semelhança do que vem acontecendo em anos anteriores por esta altura, a iniciativa Ouro, Incenso e Birra está de regresso às cervejeiras deste bairro, com organização do Lisbon Beer Department.

Este sábado, a 6 de janeiro, haverá várias cervejas artesanais para provar (onde se inclui uma nova criação colaborativa, uma Weissbier com aromas de banana e especiarias), petiscos para saborear, concertos e DJ sets ao longo do dia e noite, entre as 13h e as 03h, por diversos espaços de Marvila: a Musa, a Dois Corvos e a Fermentage.

Filipe Sambado, 800 Gondomar, Baleia Baleia Baleia, Caravananana, Celso, Meia/Fé e Triunfo dos Acéfalos são os nomes que protagonizam os momentos de música ao vivo, aos quais se juntam os DJ de serviço: Alex D’Alva, Cláudia Guerreiro, Gaspar Varela, Lizatron, Margarida Campelo e Nelassassin.

A festa de cerveja artesanal tem entrada gratuita e, como já vem sendo hábito, assume dimensão solidária: o total da venda de copos da iniciativa reverte a favor da Associação Jorge Pina, uma IPSS em Marvila que desenvolve atividades de mecenato social no âmbito desportivo e cultural e que promove a inclusão de crianças e jovens desfavorecidos e com necessidades educativas especiais.

O alinhamento para a edição de 2024 é o seguinte:

14h30 – Abertura Mercado do Bairro . Fermentage

14h30 – Apresentação Associação Jorge Pina . Dois Corvos (Marvila)

15h30 – Demonstração Associação Jorge Pina . Musa de Marvila

16h00 – Gaspar Varela . DJ Set . Musa de Marvila

16h30 – Demonstração Associação Jorge Pina . Fermentage

17h00 – Margarida Campelo . DJ Set . Dois Corvos (Marvila)

17h00 – Caravananana . Concerto . Fermentage

18h30 – Meia/Fé . Concerto . Musa de Marvila

19h00 – Celso . Concerto . Dois Corvos (Marvila)

19h30 – Triunfo dos Acefalos . Concerto . Fermentage

20h00 – Alex D’Alva . Dj Set . Musa de Marvila

21h30 – 800 Gondomar . Concerto . Musa de Marvila

22h30 – Baleia Baleia Baleia . Concerto . Fermentage

23h00 – Claudia Guerreiro . Dj Set . Dois Corvos (Marvila)

23h00 – Lizatron . Dj Set . Fermentage

23h00 – Filipe Sambado . Concerto . Musa de Marvila

00h00 – Nelassassin . Dj Set . Musa de Marvila