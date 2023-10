Dez vinhos alentejanos para harmonizar com pratos de Norte a Sul

É o território da consensualidade e ocupa no nosso imaginário o lugar do vinho que harmoniza bem com tudo. Decidimos fazer o teste supremo de colocar o vinho alentejano à prova com pratos de todas as proveniências. Os resultados falam por si.

Taninos macios e aveludados, acidez moderada e muito sabor. O tempo habituou-nos a esta resposta cartesiana dos vinhos alentejanos à comida, e são raras as exceções. Pusemos o paradigma à prova e promovemos a experiência da confrontação de pratos das diferentes regiões com vinhos alentejanos. Os resultados são avassaladores. Os resistentes e inabaláveis rojões à minhota renderam-se ao especialíssimo Cartuxa Reserva tinto. A telúrica sopa da pedra desmaiou feliz nos braços do Herdade Grande Tinta Miúda. Encontrámos o Alicante Bouchet capaz de resolver a difícil chanfana. A raia de pitau tomou-se de amores por um branco da serra de São Mamede. Um viognier muito especial domou a açorda de lavagante mais complexa, assim como um branco simples fez frente a um arroz de marisco. Um branco de Arraiolos foi eficaz no embate com uma caldeirada de enguias da ria de Aveiro. Tripas à moda do Porto, capão à Freamunde e feijoada à transmontana encontraram novas maridagens para o vinho alentejano. Aqui ficam pistas para fazer as suas próprias descobertas. Boas provas!

ROJÕES À MINHOTA | MINHO

Cartuxa Reserva Alentejo tinto (14,5%)

Adega Cartuxa

Feito a partir de Alicante Bouschet e Aragonês, fermentações separadas. Estágio de 15 meses em barricas novas de carvalho francês e de 36 meses em garrafa. É um grande vinho e é também um clássico, adaptando-se bem a pratos de cozedura lenta condimentados. Frescura e eficácia na abordagem aos rojões graças à belíssima acidez que apresenta. Preço: 45 euros. Classificação Evasões: 18 valores.

CAPÃO À FREAMUNDE | PAÇOS DE FERREIRA

Tapada da Fonte Alentejo tinto 2021 (13,5%)

Pista Wines

Touriga Nacional, Syrah e Petit Verdot. O fino reticulado dos taninos deste muito inspirado vinho consegue dar-nos a impressão de grande frescura, portanto de acidez superlativa. O desempenho com o caprichoso e exigente capão é notável e é surpreendente que consiga emular latitudes bem mais a norte, interpretação perfeita de um vinho capaz de cortar gorduras num assado. Preço: 10 euros. Classificação Evasões: 17 valores.

ARROZ DE MARISCO | CASCAIS

Santa Vitória Reserva Alentejo branco 2022 (13,5%)

Casa Santa Vitória

Graças à orquestração cuidada das castas Chardonnay, Arinto e Verdelho entre si e à utilização moderada de madeira, este vinho tem uma irresistível vocação marisqueira. Muito equilibrado, cria facilmente empatia à mesa com diversos pratos estivais, e um bom arroz de marisco transporta-nos do Baixo Alentejo para a rebentação mais atlântica. Preço: 12 euros. Classificação Evasões: 16,5 valores.

AÇORDA DE LAVAGANTE | MATOSINHOS

Dona Dorinda Viognier Reserva Alentejo branco 2022 (13,5%)

Valbom do Rouxinol

Gigante exemplar da casta, pautado por diversas ousadias, desde a pureza técnica de vindimar no zénite de maturação fenólica das uvas até à malolática parcial, afinando e polindo a estrutura à maneira do ourives. Impossível resistir a levar o vinho até junto de peças marítimas de primeira e oferecê-lo numa açorda de lavagante bem apurada. Fica gravado na memória. Preço: 47,50 euros. Classificação Evasões: 19 valores.

ENSOPADO DE ENGUIAS | AVEIRO

Ravasqueira Reserva da Família Alentejo branco 2022 (13%)

Ravasqueira

Um branco com grande capacidade mimética, flexível à mesa. Lote feliz de Alvarinho e Viognier a criar atmosfera copiosa, aproximando o vinho do receituário de pescador. O exigente ensopado de enguias gosta da sua companhia e permite alguma liberdade nos temperos e no picante. Poder apaziguador e exaltação do sabor. Preço: 15 euros. Classificação Evasões: 17 valores.

SOPA DA PEDRA | RIBATEJO

Herdade Grande Tinta Miúda Alentejo tinto 2021 (14%)

António Lança

Fino e elegante na primeira abordagem, agiganta-se no contacto com a comida, especialmente pratos de tacho da grande tradição nacional. Enologia primorosa permite o corte imediato, aligeirando muito a refeição. Serviço culinário irrepreensível, ao serviço de uma região marcada por sabores fortes e receituário puxado nos temperos. Preço: 23 euros. Classificação Evasões: 17,5 valores.

FEIJOADA À TRANSMONTANA

Dolium Reserva Alentejo tinto 2015 (14,5%)

PL Wines

Estamos perante um prato rico em proteína e gorduras que normalmente pede vinhos de acidez pronunciada para conseguir o corte perfeito para chegar ao equilíbrio. Este vinho é o mais recente membro da família Dolium, obra magna do iluminado e sábio enólogo Paulo Laureano. Corte perfeito, exaltação do equilíbrio e harmonia. Belíssima companhia para a feijoada. Preço: 63 euros

TRIPAS À MODA DO PORTO

Dona Maria Touriga Nacional Alentejo tinto 2019 (14,5%)

Júlio Bastos

Estreme de Touriga Nacional que tem tudo o que é patrimonial da casta: citrinos, flores e fruta de caroço confitada. Neste caso particular, o elemento surpresa vem do facto de estarmos perante um vinho alentejano, normalmente associado a um certo défice de acidez. Grupo de amargos pronunciados, a criar amplitude de frescura. Ligação feliz com tripas à moda do Porto. Preço: 19 euros. Classificação Evasões: 18 valores.

RAIA DE PITAU | BAIRRADA

Terrenus Reserva Vinhas Velhas Alentejo branco 2021 (13%)

Rui Reguinga

Vinhas de transição nos altos frios e pedregosos da serra de São Mamede. Field blend de Arinto, Fernão Pires, Bical, Roupeiro, Malvasia e Tamarez. Recorte técnico de grande gabarito, a intensidade das sugestões salinas e a acidez elevada aproximam o vinho do mar, conduzindo-nos a receituário de pescador. Vai muito bem com a clássica raia de pitau. Preço: 20 euros. Classificação Evasões: 17,5 valores.

CHANFANA | BEIRA BAIXA

Bellus Alicante Bouschet Alentejo tinto 2021 (14,5%)

Top Wines

João Tique é a um tempo perfeccionista e minimalista, nos seus vinhos únicos reduz a intervenção mecânica ao mínimo ao longo de toda a campanha. Este em particular é um monumento de homenagem à casta Alicante Bouschet, forte autenticidade e muito sabor. O ambiente ideal para casar com a chanfana clássica, corte feliz de proteínas e gorduras. Preço: 20 euros. Classificação Evasões: 17 valores.