Crítica de Fernando Melo: inaugurar o verão em modo recompensa

Chegou finalmente a canícula que sabe a férias! Crianças em casa, acordar devagar, mergulho de praia ou piscina, deixar de pensar em horas seja para o que for. Todos merecem esta recompensa. Entremos de cabeça na silly season, mas antes vamos tratar dos vinhos que vamos beber!

Somos o que comemos. Verdade insofismável a que nos atemos com fervor e frémito quando se trata de planear ementas, compras e gastos. Cortar, cortar, cortar, diz-nos a voz interior, que nos vai governando a vida ao longo do ano. A nossa sugestão é que faça primeiro o planeamento do que vai beber. As nossas escolhas abrem portas, como sempre, e não lhe vão faltar ideias a partir das que lhe damos com cada vinho. Pedimos-lhe contudo que adopte a regra fundamental de não servir vinho algum a mais de 12ºC. Não tenha medo, em poucos minutos o vinho estará a 15 graus. Tenha em vez disso presente que mesmo quando se trata de um tinto com madeira, acima de 20ºC está já demasiado quente! Ao longo da refeição atingirá facilmente 30 graus ou mais. Pode significar uma refeição arruinada. Espumantes e brancos tranquilos devem ser servidos entre 5 e 7 graus. Acredite que vai valer a pena. Boas provas e boas férias! Não se esqueça de si.

Quinta do Lagar Novo Arinto Lisboa branco 2022 (12%)

Quinta do Lagar Novo

A mão do grande especialista de viticultura Luís Carvalho permanece particularmente visível em dois grandes territórios: Douro e Lisboa. A Quinta do Lagar Novo é um projeto familiar seu e dos seus filhos, vinhedos próprios e exclusivamente dedicado à produção de vinhos brancos de Lisboa. Este Arinto é grande exemplo da casta, sem excessos e com muita elegância. Andou bem com galinha com amêndoas. Preço: 15 euros

Classificação: 17/20

Discórdia Alentejo branco 2022 (12,5%)

Herdade Vale d’Évora

Vem dos baixos do Alentejo esta pérola vínica, um branco sem madeira, produzido a partir das castas Antão Vaz, Arinto e Verdelho. Filipe Sevinate Pinto é um enólogo e criador de vinhos orientado por objetivos e aqui surge com um vinho claramente petisqueiro, aromático e ligeiro, de vinhas que estão entre as mais quentes do país. Fez muito bom serviço a biqueirões alimados. Preço: 10 euros

Classificação: 17/20

Alta Pontuação Palhete Douro palhete 2021 (11,5%)

Alta Pontuação

Jorge Coutinho propõe uma releitura do palhete para lá da mistura de branco e tinto. E fá-lo evocando o conceito clássico da vinha velha, em que castas brancas e tintas convivem no mesmo talhão. Uma homenagem ao seu Douro. Pisa a pé conjunta de uvas tintas (75%) e brancas (25%) em lagar, estágio em barricas usadas. Ideal para vitela assada. Preço: 14 euros

Classificação: 17,5/20

Monólogo Santa Teresa Arinto Verdes 2022 (12,5%)

A&D Wines

Os vinhos deste produtor são a um tempo demonstradores de castas individuais e exemplares notáveis do chamado Douro Verde. Uvas da Quinta de Santa Teresa, em Baião. Arinto muito mineral. Laivos florais e frutados, criando uma atmosfera de grande frescura. Acidez belíssima, a cortar com eficácia gorduras e outros excessos. Ideal para capão assado. Preço: 11 euros

Classificação: 18/20

Restrito Reserva Douro branco 2021 (13%)

Restrito

Uvas do Douro Superior, castas Rabigato e Viosinho, numa seleção cuidada pelo enólogo Carlos Magalhães, líder do grupo de enoaficionados que dá corpo ao projeto Restrito. Estágio de seis meses em barricas de carvalho francês. Aromas florais intensos, complementados por citrinos cristalizados. Boca muito contida por enquanto, adivinhando-se contudo evolução muito favorável. Muito bom com peixe grelhado na brasa. Preço: 14 euros

Classificação: 18/20



Casa Amarela Reserva Douro branco 2022 (13%)

Quinta da Casa Amarela

É o mais recente exemplar saído da maravilhosa casa duriense sobre a qual as expectativas são sempre elevadas. Lote composto por Viosinho, Rabigato e Malvasia Fina, estagiado em barricas novas de carvalho francês. Frescura, fruta e complexidade, inegável vocação gastronómica. Genial com o prato exigente que é um bom bacalhau à Gomes de Sá. Preço: 15 euros

Classificação: 17,5/20

Marquês de Borba Vinhas Velhas Alentejo branco 2022 (13%)

JP Ramos

Está aí a nova edição deste título, que tinha deixado saudades. Feito a partir de Arinto, Roupeiro, Antão Vaz e Verdelho, de uma vinha de 25 anos, inicia a fermentação em inox e termina em barricas novas e usadas de carvalho francês. Bâtonnage periódica. Estágio de oito meses em barricas de carvalho francês e húngaro. Brilhante com cação de coentrada. Preço: 13 euros

Classificação: 17/20

Bico Amarelo Verdes branco 2022 (11,5%)

Esporão

Vinho consensual, Loureiro, Alvarinho e Avesso, prensagem de cachos inteiros, fermentação e estágio em inox, com bâtonnage. Surpreende pela complexidade

e flexibilidade à mesa. Brilhante com queijos brancos de cabra ou ovelha e de vaca curados. Ótimo também com gelados com pouco açúcar. Muito amigo de saladas frias. Preço: 5,50 euros

Classificação: 17/20

Mirabilis Douro branco 2021 (14%)

Quinta Nova NS Carmo

Figuração obrigatória entre os melhores brancos nacionais, acaba de conhecer nova versão. Pode bem ser o melhor de sempre, remetendo-nos para cenários de transição xisto-granito, pela evocação salina no nariz e pela boa acidez na boca. Foi posto à prova com alguns pratos de tacho e o desempenho foi brilhante com caldeirada à fragateira. Preço: 55 euros

Classificação: 19/20

Dona Maria Amantis Touriga Nacional Alentejo rosé 2021 (12%)

Júlio Bastos

Absolutamente surpreendente rosé, que começa por ter tudo o que um bom rosé deve ter e vai mais além, cumprindo os requisitos para grande vinho. Tudo é intencional, a grande enóloga Sandra Gonçalves extraiu a Touriga Nacional no ponto ideal, cítrico pronunciado e flores, fruta de arbusto em fundo. Vinho para brilhar com caril de camarão.

Preço: 16 euros

Classificação: 18/20